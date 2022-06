Cannes 2022 : Tom Hanks discute avec Augustin Trapenard

“Les films vivront pour l’éternité, ça me réconforte”

Présent au Festival de Cannes pour le biopic "Elvis", réalisé par Baz Luhrmann, Tom Hanks revient avec Augustin Trapenard sur sa carrière. Ce qu'il aimerait que l'on retienne de lui plus tard ? "Je suis suffisamment content du travail qui m'a été donné de faire pour penser qu'il parlera de lui-même. Aux Etats-Unis, il y a une chaîne qui ne diffuse que des vieux films. Juste des vieux films, pas nécessairement les plus grands. A chaque fois que je les regarde je me dis : Ce film et les gens qui sont dedans vivront pour l'éternité'. Leur travail demeurera comme le Parthénon, ça me réconforte" répond l'acteur américain.

Il a interprété de nombreux héros, dans notamment Forrest Gump et La Ligne Verte. A propos des héros, il dit : "Je pense que la plupart des héros, ce sont des gens discrets qui font simplement ce qu'ils ont à faire. Je pense que des héros, il y en a à la pelle. Nous tous, avons croisé quelqu'un qui malgré l'adversité a réussi à faire son travail". Selon lui, "ce que veut le public, c'est une représentation authentique de ce qu'ils pourraient vivre eux-mêmes. Quand je vais voir un film, je suis ému par les films, même d'une autre culture, dans une autre langue, je peux me dire : "J'ai vécu la même chose, je le comprends"".