Ces choses vulgaires chez les pauvres mais cools chez les riches

Sur TikTok aux Etats-Unis, des internautes dénoncent la différence de traitement par la société entre riches et pauvres. Pour ça, ils se moquent d’une même chose qui est vulgaire chez les pauvres mais stylé chez les riches. Par exemple, avoir une très vieille voiture, faire de la récup, s’habiller avec des vêtements de seconde main ou adopter la “vanlife”. Une internaute explique : “Si vous êtes riche et que vous avez tout plaqué pour retaper un van et mener une sorte de vie nomade idyllique, vous êtes privilégié. Mais si je suis pauvre et que je vis dans un van parce que je n'ai pas le choix, la société me méprise”.

Une autre femme donne l’exemple d’être mère au foyer. “La société pense que si vous êtes mère au foyer par nécessité, ça fait pitié. Mais si vous êtes mère au foyer en tenue de yoga, qui conduit une Range Rover et va au Starbucks tous les jours, c’est classe”.

Autre exemple : “Soutenir ses enfants adultes. Les riches continuent souvent à soutenir leurs enfants quand ils sont adultes et subviennent à tous leurs besoins quand ils sont à la fac, en leur donnant de l'argent de poche, en leur achetant des voitures, des appartements et tout. Mais quand un parent de classe moyenne ou pauvre a un enfant adulte qui vit toujours chez lui, on dit que cet enfant est paresseux, qu'il se croit tout permis et qu'il faut couper le cordon” explique une TikTokeuse.

“La Princesse Charlotte parle espagnol avec sa nounou” titrait un article du magazine Elle en 2018 à propos de la princesse britannique, fille du Prince William et de Kate Middleton. “Bien sûr, je ne critique pas, c'est un bébé. Mais je trouve ça intéressant quand la presse a révélé que Charlotte parlait anglais et espagnol grâce à sa nounou hispanophone. Tout le monde a dit que c'était très impressionnant, qu'elle était très intelligente. Mais quand de petits immigrants le font, c'est beaucoup moins impressionnant” dénonce une autre TikTokeuse.

