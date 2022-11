L'homme qui faisait le mort sur TikTok

Plus de 200 vidéos plus tard, il reçoit un appel des Experts : Vegas

Une vidéo de lui en cadavre postée chaque jour

"Je sais que quand je mourrai vraiment, mes amis et ma famille viendront à l'enterrement, mais des millions de gens m'ont déjà vu mort". Josh Nalley a mis en scène sa propre mort sur TikTok plus de 360 fois, dans l'espoir de décrocher un rôle de cadavre à la télé… Tout ça a commencé par hasard. "Je l'ai fait par ennui. Je cherchais quelque chose à faire de mes jours de congé et de mes soirées. D'abord par ennui, mais aussi pour essayer d'avoir un peu de ce quart d'heure de gloire dont tout le monde parle" explique le tiktokeur

Depuis octobre 2021, aux États-Unis, Josh poste tous les jours une vidéo de lui en cadavre, seul ou avec des amis, sur l'application mobile. "J'ai posté une vidéo à Noël avec mon groupe d'amis. On se réunit tous les ans avec de la pizza et des bières. Je les ai tous fait participer. Il y en a une autre que j'ai faite dans un restaurant de mon quartier. Ils m'ont laissé m'allonger sur leur bar et faire le mort".

Plus de 200 vidéos plus tard, son souhait se réalise : il reçoit un appel des Experts: Vegas lui proposant un rôle de cadavre. "C'était une expérience unique. Ils m'ont envoyé à Los Angeles et je me suis fait maquiller pendant 2 heures. Ils m'ont mis une prothèse sur tout le corps et ils m'ont recouvert d'un maquillage de cadavre. Le tournage de la scène a pris 5 heures, parce qu'ils multiplient les prises et les angles de vue".

“Ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise avec ma propre mortalité”

Les followers de Josh l'ont toujours soutenu. *“On entend toujours parler de la négativité d'Internet, mais je n'ai reçu que du positif et tout le monde veut me voir réussir. Encore plus depuis que j'ai été casté par *Les Experts. C'est très émouvant. Mes amis me disent que j'ai un sens de l'humour unique et je crois que ça se voit sur mon TikTok.”

Comment bien jouer un mort ? Josh livre ses astuces. "Il faut apprendre à retenir sa respiration pendant bien 30 ou 40 secondes et à contrôler ses muscles, les contractions involontaires. Il faut au moins maîtriser ça et être prêt à tenir des positions inconfortables". Au-delà de vidéos humoristiques, cela lui a également permis d'appréhender différemment la mort : "Je pense que ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise avec ma propre mortalité. On y est tous confrontés. Je prends ça avec humour, donc si je peux apporter un peu de légèreté à cette épreuve".