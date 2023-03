Des tenues qui changent de couleur avec les rayons UV

Le créateur se définit comme un scientifique de la mode





Ces créations de la marque japonaise Anrealage changent de couleur grâce aux lumières UV. Cela se passe à la Fashion Week à Paris. Les mannequins sont arrivés avec des vêtements blancs, et lorsqu’une lampe à rayons UV passe devant les tenues, ces dernières changent de couleur. Les matériaux futuristes utilisent la technologie photochromique et se modifient lorsqu'ils sont exposés aux rayons ultraviolets. Dans la vie réelle, ses vêtements évolueraient au fil des heures de la journée et des saisons.

Le défilé s’est déroulé ce mardi 28 février au Théâtre de la Madeleine. Il s’agissait de la collection automne-hiver de la marque Anrealage. Le créateur de tenues, Kunihiko Morinaga, se définit comme un scientifique de la mode. La séquence rappelait à beaucoup la dernière Fashion Week, lorsque la mannequin Bella Hadid se faisait pulvériser une robe sur son propre corps, pour la marque Coperni.

