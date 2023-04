La musique est un art qui a été bouleversé par l'avènement de l'intelligence artificielle. Ces derniers temps, de nombreuses vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux montrant des artistes tels qu'Ariana Grande qui chante du Aya Nakamura, Michael Jackson qui chante du The Weeknd, et d'autres chanter des chansons qu'ils n'ont jamais interprétées. Ces voix sont créées par des outils de génération d'intelligence artificielle, ce qui soulève des questions sur les droits d'auteur et le droit des créateurs et inquiète l’industrie musicale.

Brut.IA / Brut s’essaye à l’Intelligence Artificielle





Récemment, David Guetta avait même demandé à ChatGPT d’écrire un couplet “dans le style d’Eminem” pour une chanson. Ensuite le DJ avait utilisé une IA pour reproduire sa voix. La chanson n’avait pas été commercialisée. Mais ces pratiques soulèvent des inquiétudes quant à leur utilisation abusive. Il y a quelques jours, le label Universal Music Group a finalement demandé aux plateformes de streaming de bloquer les catalogues pour empêcher les entreprises d’IA, qui utilisent ces outils de génération de voix, d’entraîner leurs modèles.





Ces outils d'IA “génératives” téléchargent de la musique sur des plateformes de streaming telles que Spotify et Apple Music et mémorisent les paroles, la voix et la façon de chanter des artistes pour ensuite générer de nouvelles chansons. Universal n'est pas la seule entreprise à se lancer dans ce combat contre l'utilisation abusive de ces voix générées. En mars dernier, une coalition d'organisations d'artistes, The Human Artistry Campaign, a été créée pour soutenir les artistes et travailler pour maintenir l'expression humaine au centre du processus créatif.

L’impact de Tiktok sur l'industrie musicale





C’est quoi l’intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle (IA) est une branche de l'informatique qui concerne la conception de machines et de logiciels capables de simuler l'intelligence humaine. L'objectif de l'IA est de créer des programmes et des machines qui peuvent effectuer des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine, telles que la reconnaissance vocale, la prise de décision, la traduction de langues, l'analyse de données, la création de musique et d'art, etc.

Découvrez en vidéo ce qu’est l’intelligence artificielle ?





L'IA utilise des algorithmes et des modèles mathématiques pour imiter le comportement et les processus cognitifs des êtres humains. Ces algorithmes peuvent être entraînés sur des ensembles de données massives pour apprendre et améliorer leur capacité à exécuter des tâches spécifiques. L'IA peut être classée en plusieurs catégories, telles que l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones artificiels, la logique floue, les systèmes experts, etc.





C’est quoi ChatGPT ?

ChatGPT est un modèle de langage naturel développé par OpenAI, basé sur l'architecture GPT-3.5. Il est conçu pour répondre à des questions, générer du texte et dialoguer avec les utilisateurs de manière fluide et naturelle. ChatGPT a été entraîné sur un vaste ensemble de données textuelles, qui lui permettent de comprendre et d'utiliser le langage humain de manière précise et contextuelle.