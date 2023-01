Chat GPT: c'est quoi l'intelligence artificielle ou IA ?

“On parle très peur pour la propagation de fausses informations”

À Lyon, un professeur d'université a découvert que ses élèves avaient triché en utilisant le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Mais entre l'augmentation de la puissance des calculs des machines, l'évolution des ordinateurs, et la disponibilité d'énormément de d'informations et de données sur Internet… Qu'est-ce qu'est une intelligence artificielle aujourd'hui ?

"L'intelligence artificielle telle qu'on la voit dans les médias, actuellement, on parle de machine learning ou d'apprentissage automatique. Et cet apprentissage automatique, c'est simple, c'est la capacité que vont avoir certains logiciels à apprendre, c'est-à-dire apprendre à partir d'exemples", explique Nils Schaetti, chercheur en intelligence artificielle. "Par exemple, on a envie d'avoir un logiciel qui est capable de reconnaître des photos de chiens, de chats, de les classer de manière automatique. On va lui fournir des exemples de photos de chiens et de chats, on va lui donner des réponses qu'on attend de lui et à la fin de l'apprentissage, on va avoir un logiciel qui va être capable de reconnaître des photos de chats qu'il n'a jamais vus auparavant."

Des ordinateurs jouant à des jeux de société

L'idée d'une conscience extra-humaine remonte à l'antiquité et le mythe de l'intelligence artificielle a largement nourri la littérature notamment la science-fiction. "Frankenstein, c'est tout à fait un exemple. C'est dans le concept de l'intelligence artificielle. C'est un être artificiel qui, c'est ce qu'on voit souvent dans la littérature, va commencer à devenir indépendant et à se rebeller contre son créateur", continue le chercheur.

En tant que domaine de recherche, l'intelligence artificielle voit le jour dans les années 1950 avec l'invention des premiers ordinateurs. L'objectif : simuler des capacités humaines sur une machine. L'un des tournants dans l'histoire de l'intelligence artificielle se déroule en 1997, lorsque Garry Kasparov, alors champion du monde d'échecs, perd contre Deep Blue, un supercalculateur développé par IBM. "Ce que faisait le programme lorsqu'il jouait contre Kasparov, c'est-à-dire qu'il allait chercher presque tout, un maximum, de tous les coups possibles, en fait, qui pourraient être faits aussi par son adversaire. Et puis ensuite, il allait chercher celui qui était le plus probable, qui allait le mener à la victoire de la manière la plus probable. Et là, on n'avait pas tellement de méthodes de machine learning, il n'y avait pas tellement d'apprentissage de la machine."

Il faut attendre une vingtaine d'années avant d'assister à un autre moment clé. En 2015, le logiciel AlphaGo, un programme de machine learning, bat un joueur professionnel au jeu de go. "On la fait jouer contre elle-même et lorsqu'elle joue contre elle-même, elle va apprendre des stratégies. Elle va apprendre à reconnaître des coups qui sont extrêmement complexes et ensuite à les appliquer dans différents contextes qui vont la mener à la victoire. On avait énormément de machine learning, on avait énormément d'apprentissage dans AlphaGo et on voit que ça a marché, que ça marche beaucoup, parce que le jeu de go, en fait, est beaucoup plus complexe que le jeu d'échecs", ajoute Nils Schaetti.

ChatGPT interdit d'utilisation dans les universités

Avec l'augmentation de la puissance de calcul des machines et l'accès à des quantités de données astronomiques grâce à Internet, l'intelligence artificielle laisse entrevoir des possibilités qui paraissaient encore impossibles il y a quelques années. Comme exemple, le logiciel ChatGPT. "Le ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage. On va lui dire, par exemple: 'J'ai une phrase, j'ai envie que tu prédises le prochain mot.' Par exemple, j'ai un 'Salut, Comment ça…', et puis par la suite, j'ai 'va'. Et puis en fait, le programme, le logiciel, il va apprendre sur des centaines, des centaines de milliers, voire des milliards d'exemples à prédire le prochain mot. Et donc, ça nous donne, à la fin, un système qui est capable vraiment d'avoir une conversation avec un être humain de manière convaincante."

Pour lutter contre la triche, les écoles publiques de la ville de New York ont décidé d'interdire aux élèves et aux enseignants l'utilisation de ChatGPT. "Il va être capable de fournir une réponse qui est convaincante en termes de langage, mais en termes d'information qui ne va pas toujours être correcte. Par exemple, j'ai fait un test sur ChatGPT. J'ai voulu qu'il me donne des idées pour une nouvelle de science-fiction. Je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, il avait trois ou quatre idées et que si vous lui demandiez de générer plus d'idées, il va répéter constamment la même chose."

"Les problèmes avec GPT et ce genre de technologie, c'est qu'on a un engouement qui est vraiment important pour ce genre de technologie. Tout le monde trouve ça absolument fantastique. Et c'est fantastique parce que ça donne des capacités dans plein de domaines qui sont vraiment incroyables. Par contre, on parle très, très peu des potentiels problèmes pour la sécurité et pour la propagation de fausses informations", conclut le chercheur.