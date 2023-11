Cette boulangerie revisite ses recettes en version veggie

"C'est pas parce qu'on est végétarien qu'on ne peut pas forcément se faire plaisir. " Dans les boulangeries Ange, de plus en plus de clients demandaient des produits sans protéines animales. Alors pour répondre à ce besoin, ils ont décliné 5 de leurs recettes de sandwichs, salades et pizza en version veggie... Christopher, boulanger, nous explique leur démarche participative.