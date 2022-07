Chloé Kitembo revient sur ses échecs

“Je suis tombée 10 fois mais je me suis relevée”

Chloé Kitembo, c’est une influenceuse belge de 26 ans, qui a plus de 500K abonnés sur Instagram et pas loin de 200K sur YouTube. Elle a décidé de nous raconter ses échecs. “J’ai grandi avec ma mère. J’avais une vie simple. La semaine j’allais à l’école et le dimanche, j’allais à la messe”. A 14 ans, elle quitte l’école. En 2012, elle commence à publier ses premières vidéos sur les réseaux sociaux. Elle décide alors de travailler pour subvenir à ses besoins et de se consacrer à son métier d’influenceuse sur sa chaîne Youtube. Les fails de la Youtubeuse RaïssaGloria

Pendant 3 ans, elle ne gagne pas d’argent. Tout ça sans agence, indépendante. “Je ne savais pas où j’allais mais je n’avais pas peur. Je vivais pour moi. J’ai appris, je suis tombée 10 fois mais je me suis relevée grâce à la persévérance”. Après 3 ans de travail, cela commence à marcher pour elle. Une marque de cosmétiques l’invite à Coachella pour créer du contenu Et cette année avec Beyoncé en tête d’affiche. Cela réveille à nouveau son envie de se lancer dans la musique. “L’influencing, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Le côté musique a toujours été là”. Chloé Kitembo se lance réellement dans la musique en 2021. “Dans les débuts, rien ne va être parfait et il faut assumer ça. Le secret pour réaliser ses rêves ? Je crois qu’il faut rester connecté à soi-même”.

Les fails de Vegedream