Clear Fashion, une appli pour une mode plus responsable

Une appli pour connaître l’impact environnemental de ses habits





Marguerite Dorangeon a créé Clear Fashion, qui aide les consommateurs à choisir leurs vêtements via des critères écologiques et humanitaires.

« Nous avons réalisé que nous avions très peu d'informations sur nos vêtements. Nous avons voulu apporter ces informations aux consommateurs, et la meilleure solution était de faire une application mobile, parce que cela permet aux consommateurs d’accéder aux informations quel que soit l'endroit où ils sont, que ce soit à la maison ou en magasin. » Marguerite Dorangeon est la co-fondatrice de Clear Fashion. Son ambition : faire connaître les pratiques des marques textiles en quelques clics.

Quatre critères : « environnement », « humains », « santé » et « animaux »

Grâce à Clear Fashion, quand il recherche une marque, l’utilisateur voit apparaître des notes qui se basent sur plusieurs critères : « environnement », « humains », « santé » et « animaux ». Plus de 100 milliards de vêtements sont fabriqués chaque année dans le monde. La production des matières premières, les traitements comme la teinture, le transport et toutes les autres étapes font de l'industrie textile l'un des secteurs les plus polluants. Tous les ans, la mode rejette 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. C’est presque autant qu'un pays comme le Japon.

Selon leur mode de production, les habits peuvent entraîner du gaspillage d’eau, des risques sanitaires, de la maltraitance animale, des pollutions d’écosystèmes… « Aujourd’hui, il y a une prise de conscience de la part du marché textile. De nouvelles marques ont des engagements forts sur les questions sociales et environnementales. D’autres essaient d'évoluer. Mais d'autres encore n'agissent toujours pas », résume Marguerite Dorangeon.

« Nous enquêtons à partir de documents publics »

Elle prend l’exemple d’un pull. « Je prends une photo de l'étiquette. Je peux voir qu'il est mal noté en "environnement" : il n'a que 12/100. Ce pull est fait en coton - cette matière utilise de grandes quantités de produits chimiques et d’eau - et de matière synthétique, qui est faite à partir de combustibles fossiles. Je devrais sans doute acheter un autre pull. »

Clear Fashion a créé une grille d'évaluation basée sur la documentation scientifique existante et avec l'aide d'un comité d'experts. Marguerite Dorangeon développe : « Nous enquêtons, à partir de rapports RSE, en lisant les codes de conduite des fournisseurs et d'autres documents publics. Nous rassemblons les informations, nous complétons la grille pour évaluer la marque et nous informons la marque. Si une information n'est plus à jour ou si l'entreprise a changé ses pratiques, elle peut nous faire un retour avec des preuves de ces informations. »

« Il y a trop d'habits dans le monde »

Elle continue avec le même pull. « Il a une note de 76/100 : c'est un bon score. Je peux voir que la note "humains" est de 100/100, car la marque a respecté les conditions de travail et qu'elle est installée dans des pays où les risques sont plus faibles. Il a aussi 100/100 en "animaux", parce qu'il ne contient pas de matière animale et qu'il n'y a pas de risque de maltraitance. »

De nombreuses possibilités pour réduire l'empreinte environnementale existent. Certaines marques développent des systèmes de location, d'autres choisissent de nouveaux modes de production, d’autres encore se relocalisent plus près du lieu de distribution. Mais la meilleure solution reste avant tout d’acheter moins, d’après Marguerite Dorangeon. « Il y a trop d'habits dans le monde. La meilleure solution, c'est donc de garder ses habits le plus longtemps possible, de les réparer, d'acheter d’occasion. Enfin, si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez utiliser Clear Fashion pour vous informer et faire de meilleurs choix ! »