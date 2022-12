Comment bien manger des spaghettis par Simone Zanoni

“Si vous utilisez une cuillère en Italie, on pensera que vous êtes quelqu’un de bizarre”

"Ne mangez pas de spaghettis avec une cuillère !" Le chef italien, Simone Zanoni, qui officie au restaurant méditerranéen du Four Seasons Hotel George V, Le George, explique comment manger un plat de pâtes comme un vrai Italien. "Partout dans le monde, vous voyez des gens qui commencent par prendre un peu de spaghettis et qui les roulent sur une cuillère. Si vous utilisez une cuillère en Italie, on pensera que vous êtes quelqu'un de plutôt bizarre" commente le cuisinier.

Voilà comment manger des pâtes dans les règles de l'art selon le chef originaire d'Italie : "Vous devez prendre un petit peu de spaghettis et ensuite utiliser le fond de l'assiette et la fourchette pour faire un petit rouleau autour de la fourchette. Et ensuite ça dépend de la quantité que vous voulez mettre dans votre bouche. Vous en avez toujours un peu qui tombe et que vous aspirerez doucement. Alors prenez la cuillère et jetez-la à la poubelle".