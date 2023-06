Est-ce normal de parler de son ex ?

Pour le docteure en neurosciences, spécialisée en thérapie de couple et sexologie, Aurore Malet-Karas, il est important de ne pas avoir de non dits ou de tabou. “Le cerveau n’aime pas le vide. Donc quand il y a quelque chose qu’on ne connaît pas, ou qu’on a un peu en pointillés, le cerveau va compléter ces pointillés et généralement, ce n’est pas par des faits, c’est vraiment l’imagination qui va parler, parfois des fantasmes. On se fait des films sur comment était cet ex, sur leur relation, etc.” Pour ne pas fantasmer la réalité, il est essentiel d’avoir des questions à ses interrogations, notamment sur tel(le) ou tel(le) ex. “Il faut mettre le passé à sa place. Comme dans toutes nos relations, comme dans toute notre vie, on a un stock d’expériences sur lesquelles on va se baser pour déjà savoir ce qu’on veut et ce qu’on ne veut pas, donc si on est avec une personne actuellement, c’est aussi grâce à ce qu’on a vécu dans le passé” ajoute la sexologue.

Parler d’ex oui, mais jusqu'à certaines limites

Parler de son ou ses ex est une chose saine, sauf si cela est fait de manière déséquilibrée. “Ça va être un problème quand le partenaire ou la partenaire va toujours nous comparer à l’ex. Ça va être un problème quand il y a encore la moitié de l’armoire qui est remplie des affaires de l’ex ou les mots de passe avec la date de naissance de l’ex, etc. Là, c’est vraiment que les choses ne sont pas à leur place, là, c’est un problème” explique le docteure Aurore Malet-Karas. Face à cela, certaines personnes vont être “très, très cool” et dire “évidemment, on a tous un passé et puis il n’y a pas de souci” ; d’autres, à l’inverse, vont être beaucoup plus jalouses. “Donc il faut aussi se connaître un petit peu et connaître ses limites et ses biais”. L’autre point qui est important selon la spécialiste en thérapie de couple, est la manière dont se comporte le ou la partenaire de l’ex en question. “Parfois, il va y avoir des personnes qui ne cloisonnent pas assez les choses et qui vont laisser rentrer l’ex un petit peu trop souvent... Ce qui va poser problème et là, ça doit peut-être être un motif de consultation, c’est quand on n’arrive pas et quand ça devient un sujet absolument récurrent et quand nos demandes d’aide ne sont pas répondues par le ou la partenaire”.

Est-ce une bonne idée de bloquer son ex ?

Vous hésitez à bloquer votre ex sur Instagram pour éviter qu’il n’ait accès à vos publications et vous, à son compte. Pour le Dr Aurore Malet-Karas, “cela peut être très bénéfique de faire un sevrage, où on coupe, on le bloque, on arrête de regarder ses stories, on ne regarde pas si il ou elle a regardé nos stories. On arrête jusqu’à ce que ça nous fasse plus rien”. La temporalité a fondamentalement changé avec l’arrivée des réseaux sociaux. “Depuis les années 2000, les réseaux sociaux nous remettent face à la personne avec laquelle on a rompu. Cela peut parfois remuer le couteau dans la plaie. Notre cerveau a la capacité d’avoir une maîtrise sur le rappel de nos souvenirs. Mais avec les réseaux sociaux, et leurs algorithmes, cette maîtrise, c’est comme si on l’avait déléguée ou qu'elle était prise par l’intelligence artificielle, et ça, c’est très embêtant”.

Est-il possible de rester ami avec son ex ?

“Évidemment, on peut être ami avec son ex et, déjà, de manière générale, il y a toujours une dimension d’amitié dans un couple, surtout quand le couple est installé depuis longtemps et c’est une très belle chose. Après, évidemment, on peut rester ami avec son ou ses ex surtout quand ça s’est bien passé. En général, quand les personnes vont être amies avec leur ex, c’est qu’en fait, ils ont créé un autre type de relation. Avant, ils étaient dans une relation amoureuse, de couple et en fait, ça ne marchait pas, donc ils ont créé un autre type de relation qui est différent. Donc le passé amoureux est mis dans le passé et maintenant, il y a une relation différente” explique Aurore Malet-Karas, spécialiste de la thérapie de couple et de la sexologie.

“On devrait tous se pencher sur la question de : "Pourquoi ça n’a pas marché ?"

“Ce qui est intéressant, c’est d’utiliser notre passé amoureux comme un matériel de base pour l’introspection. Il y a une étude très récente qui est parue, qui a été faite par une équipe américaine, qui montre que quand on demande à des volontaires de revisiter leur passé amoureux, leurs souvenirs, ça va amener un regard beaucoup plus positif sur la relation actuelle et c’est d’autant plus vrai quand les personnes ont réalisé qu’elles ont grandi, qu’elles ont fait le point sur leurs précédentes histoires, qu’elles ont vraiment fait un travail dessus et qu’elles décident qu’elles ne sont plus les mêmes et qu’elles ont évolué” ajoute la docteure.

“On devrait en tout cas se pencher sur la question de : "Pourquoi ça n’a pas marché ?" Ce qu’il faut éviter, c’est de rester sur quelque chose qu’on vit comme un échec. Est-ce que c’est un échec parce que ça n’a pas marché ? Pas forcément ! On peut aussi très bien s’entendre avec la personne mais pas dans un contexte amoureux. On essaye de comprendre où est-ce qu’on en était à cette époque, pourquoi on s’est mis avec telle personne, qu’est-ce qu’on a appris de cette relation, surtout si on est resté longtemps avec cette personne, il y a certainement eu des choses positives qui se sont passées, pourquoi est-ce qu’on on a décidé de rompre ou pourquoi ça n’a pas marché. Ça peut être très pertinent et très utile et positif sur la relation actuelle” conclut Dr Aurore Malet-Karas. Lorsque vous voulez lancé dans une nouvelle histoire amoureuse, il est essentiel de faire le point sur la situation précédente afin de mieux tourner la page et se concentrer sur le présent. En développant la confiance avec son partenaire, et en excluant toute source de potentielle jalousie, la relation avec son conjoint, sa copine, son compagnon ou autre, sera plus équilibrée et stable. En partageant ses émotions et en donnant des réponses claires aux questions de son partenaire, la relation pourra se baser sur la confiance et les sentiments se développer durablement.