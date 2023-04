Le désir amoureux par Marianne Chaillan – Brut philo

“Quand on tombe amoureux, c’est comme au casino… on peut tout perdre. Alors est-ce que ça vaut le coup de jouer ?” BRUT PHILO. Pour la philosophe Marianne Chaillan, il faut vivre le désir amoureux à fond même si ça peut faire mal. Et pour vous ?