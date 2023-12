Le 24 novembre 2023, le studio Disney a fêté ses 100 ans. Découvrez comment a évolué la longue lignée de princesses et d’héroïnes du studio. “De façon générale, les histoires reflètent le monde dans lequel nous vivons. Même si nous essayons de créer quelque chose d'intemporel, nous sommes aussi ancrés dans la période dans laquelle nous vivons. Je pense que c'est pareil pour l'évolution des personnages” explique Peter Del Vecho, producteur de Wish - Asha et la bonne étoile, La Reine des neiges, La Princesse et la Grenouille. Aujourd’hui, on est bien loin des premières princesses, celles de l'ère classique, et notamment de Blanche-Neige, leur mère à toutes, qui, en 1937, faisait le ménage en attendant d'être sauvée par un prince.

Une vie : Pixar





En 2009, Tiana a été la première héroïne noire dans La Princesse et la Grenouille





L'évolution des héroïnes de Disney commence au début des années 1990, avec ce qu'on appelle l'ère de la renaissance, ou l'ère des enfants rebelles. Certains pensent qu'elle commence avec Ariel, en 1989, mais pour l'actrice Emma Watson, c'est Belle de La Belle et La Bête qui change la donne. “C'est la première princesse féministe de Disney. Elle se démarque de ces autres jeunes femmes qui attendaient d'êtres sauvées. Elle est vraiment différente de ça. Elle ne veut vraiment pas épouser le plus sexy, le plus beau garçon du village. Elle veut voir le monde. Elle veut s'émanciper en apprenant et en lisant, et c'est ce que j'aime chez elle” a déclaré l’actrice Emma Watson.





Jasmine, Mulan, ou Pocahontas ouvrent la voie à la diversité. En 2009, la première héroïne noire, c'est Tiana, dans La Princesse et la Grenouille. Le film avait déjà été produit par Peter Del Vecho. “Ce film occupe une place particulière dans mon coeur. C'était très important pour nous de raconter cette histoire. Le fait qu'elle soit noire, c'était logique par rapport à l'histoire, qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, c'était naturel” commente le producteur, Peter Del Vecho. D'ailleurs, La Princesse et la Grenouille est considéré comme le premier film de la 3e ère des héroïnes de Disney: l'ère des femmes indépendantes. Autres symboles de cette nouvelle ère: Anna et Elsa, les héroïnes de La Reine des neiges, libérées, délivrées de potentiels princes sauveurs. “La sororité a toujours été au cœur du projet. Dès le début, nous voulions faire un film qui ne parlait pas forcément d'amour romantique mais d'amour au sein d'une famille, et c'était vraiment un point central” déclare le producteur.

Directeur de la création de Pixar, il raconte son métier





“Aucune histoire ne nous est interdite”





Dans le dernier film Disney, Asha, quant à elle, prend son destin en main, seule. Le scénario a aussi été écrit par deux femmes. “C'est très clair, derrière la caméra, nous voulons de la diversité, et l'équilibre entre hommes et femmes est important. C'était vrai sur certains de nos autres films et c'est vrai aujourd'hui. Et aussi, n'oubliez pas aussi l'autrice des chansons, Julia Michaels. C'est aussi une femme, et elle a apporté énormément de personnalité à Asha. Et nous avons aussi Ariana DeBose, qui est une grande actrice. Toutes ces personnes ont contribué à faire d'Asha qui elle est. Asha est comme vous et moi. Elle n'est pas issue d'une lignée royale. C'est une fille normale. Elle est excentrique, drôle, très intelligente. Dans le film, elle découvre certaines injustices du monde et elle réalise qu'elle doit les combattre. Sa mère est originaire d'Afrique du Nord et son père est latino. Vous verrez des références à ces deux cultures chez elle et dans le film” indique le producteur.





Peter Del Vecho souhaite que les films Disney “reflètent toujours le monde dans lequel nous vivons et que les spectacteurs se reconnaissent dans les personnages”. Il y a quelques années, lorsque la première bande-annonce de La Petite Sirène avec Halle Bailey est sortie, nous avons vu sur Tik Tok de nombreuses vidéos de jeunes filles noires et métisses qui pleuraient de bonheur. Mais en 2024, Disney pourra-t-il aller encore plus loin en mettant en scène notamment un héros, une héroïne trans ou non binaire ? “Je pense que les histoires qu'on raconte continuent d'évoluer. Aucune histoire ne nous est interdite. Les réalisateurs ont des histoires qu'ils veulent raconter, alors on verra comment ça va évoluer” conclut le producteur américain de films d’animation Disney.

Aux États-Unis, les enfants noirs réagissent à La Petite Sirène