Directeur de la création de Pixar, il raconte son métier

Il a réalisé les films d’animation Pixar “Là-Haut”, “Vice-Versa” et “Soul”, il est directeur de la création de l’entreprise Pixar, voici l’interview de Pete Docter. Il est arrivé à 21 ans dans l’entreprise. Trente ans plus tard, il dirige le pôle “création”. Son métier de directeur de création, Pete Docter le qualifie de “super métier”: “J’ai la chance de travailler avec les gens les plus talentueux du monde, des réalisateurs géniaux. Et mon boulot, c'est simplement de choisir les personnes et les projets avec lesquels on a envie de s'amuser.” Dès son plus jeune âge, il s’est intéressé aux dessins animés, par l’intermédiaire des flipbooks pour commencer, ces petits livres sur lesquels on dessine dans le coin d’une page, et dont on modifie à chaque fois un peu le dessin, pour réaliser une animation lorsque l’on feuillette les pages. “J’ai eu de la chance. Mes parents m’ont beaucoup encouragé. J’ai découvert les flipbooks en CE2 ou en CM1 et depuis, je n’ai jamais arrêté d’en faire. L’idée de donner vie à quelque chose, je trouve ça incroyablement fascinant”.

Son travail est dicté par la créativité. Mais la créativité, c’est quoi ? “C'est une bonne question. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais qui n'est pas facile à définir. Je pense que c'est une combinaison inattendue d'idées qui fonctionne malgré tout. C'est à la fois étonnant et en même temps parfaitement logique dans un monde idéal. Je me souviens de Glen Keane, qui a dessiné la Bête, dans La Belle et la Bête, ou Ariel, dans le premier La Petite Sirène. Il a dit un jour qu'une idée vraiment créative, c'est une idée, dès qu'on l'entend, on fait : "Oh, pourquoi je n'y avais pas pensé?” Je pense que c'est ça, la vraie créativité” explique Pete Docter.

Également, selon Pete Docter, la créativité ne rime pas forcément avec quelque chose de “marrant” : “Le processus de création, c'est aussi de fermer des portes. Au début, on en ouvre et ensuite, on en ferme”. Pete Docter ne croit pas non plus au génie créatif, il croit au travail : “Beaucoup de gens pensent que soit on a du talent, soit on n'en a pas, on naît comme ça et des génies, comme Walt Disney, ont Dumbo qui leur apparaît dans la tête et ils n'ont plus qu'à le réaliser. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut travailler. Si quelqu'un vous tend une guitare et vous dit : "Fais un concert." "Mais je n'ai jamais joué." Oui mais tu as un talent inné." Ça ne marche pas, il faudra vous entraîner. Il faudra pratiquer la technique, apprendre à jouer les accords. Dans le cinéma, le processus créatif est le même. Il faut pratiquer. Plus vous créerez et plus vous ferez des choses qui reflètent vos passions plutôt que de faire ce que vous imaginez que les gens ont envie de voir... Tout ça, c'est important”.

Pour continuer à profiter d’une créativité riche, Pete Docter met toutes les chances de son côté. “La peur et l'inquiétude ont tendance à bloquer la créativité. Quand on est enfant, vous vous souvenez, vous êtes avec vos jouets et le reste du monde disparaît. Il n'y a plus rien d'autre. Ce que je fais, ça se rapproche de ça. Dans un monde idéal, je suis dans une pièce, le reste du monde a disparu et je ne m'occupe plus que du problème sur lequel on est en train de travailler ensemble. Dans la réalité, il y a parfois d'autres facteurs à prendre en compte. C'est un business, alors il faut penser aux plannings et aux budgets” précise le directeur de la création de Pixar.

Le nouveau film de Pixar, “Élémentaire”, s’inspire directement de la relation de son réalisateur Peter Sohn avec ses parents. Le film “Vice-Versa” s’inspirait directement de la relation de Peter Docter avec sa fille. Pour lui, il est inévitable que les plus grandes œuvres viennent d’histoires personnelles : “Je pense que c'est presque inévitable. Quoi qu'on fasse, la création nécessite qu'on s'y implique personnellement. Mettons que vous soyez peintre ou designer… Vous cherchez des idées qui reflètent ce que vit le personnage principal. L'approche que j'en ai, comme la plupart des artistes avec qui j'ai travaillé, ce n'est pas une approche intellectuelle. On ne fait pas : "Quelle forme je vais utiliser mathématiquement…" C'est plus de l'intuition. On se demande : "Quand je me sens seul, qu'est-ce que je ressens ?" Et c'est là qu'on commence à dessiner, à peindre ou à créer. Au final, c'est une expérience, et pas une approche analytique”.

Peter Docter qui a réalisé “Vice-Versa 1” ne réalisera pas “Vice-Versa 2”. Le film d’animation sera réalisé par Kelsey Mann. Le film est prévu pour 2024. Peter Docter précise : “Ce n'est pas moi qui travaille dessus. J'espère qu'un jour, je pourrai à nouveau réaliser un film. Mais pour l'instant, je suis trop occupé par ce boulot (de directeur de création de Pixar)”.