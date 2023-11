La “star du frigo”, ce sont des filets d’anchois à l’huile d’olive





Brut est allé fouiller dans le frigo de Manu Payet. Pesto de Genovese, “le vrai, celui du champion du monde”, beurre aux cristaux de sel de Guérande, sauces tomates, légumes frais… Le comédien et humoriste aime cuisiner. Originaire de La Réunion, il a une passion pour le piment et les sauces pimentées. “À chaque fois que je viens à La Réunion, j’ai un pote qui me dit : “ Manu, je t’ai fait ton piment.” Ce piment-là, franchement, il mérite la taule” commente l’humoriste. Ce qu’il aime aussi, c’est la poutargue. “Certains appellent ça le caviar de la Méditerranée. C’est cher… C’est pour ça que j’en ai un tout petit bout. Ça, tu mets ça sur des pâtes en la râpant”.

La recette de l'omurice du chef Yoshitaka Takayanagi





Mais la “star du frigo”, ce sont des filets d’anchois à l’huile d’olive. “J’ai un copain qui est un ami, c’est un acteur, Jérémie Renier, qui a vécu pendant un moment de sa vie en Espagne. Lui aussi, c’est un gourmet. Et il m’a dit : “Mec, est-ce que t’as déjà goûté ces anchois ?” Je lui ai dit : “Non, gars, mais ça va, je connais les anchois, c’est pas… Mais bon, vu l’enthousiasme, vas-y, goûtons.” J’suis dégouté, il n’habite plus en Espagne”.

La recette des fusilli alla vodka du chef Gianmarco Gorni