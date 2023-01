Dans le téléphone de Clara Luciani

“J’ai des dessins d’enfants qui sont trop mignons”

"Je suis dégoûtée, parce que tout le monde postait des trucs trop stylés, d'intelligence artificielle. Et j'ai voulu faire la même chose et regarde comme il ne m'a pas respectée, le bordel." La chanteuse Clara Luciani a laissé Brut fouiller dans son téléphone, et dans sa galerie photos. Et comme beaucoup, elle a essayé de transformer ses photos avec une intelligence artificielle, mais sans vraiment le résultat escompté… "Pourquoi est-ce que quand moi je fais ça… Tout le monde est trop beau gosse et moi, genre c'est… On dirait du Francis Bacon, quoi."

Une autre photo dans sa galerie, le gâteau d'anniversaire de son papa. "Je lui ai fait faire ça parce que mon cœur, il appartient à mon papa. Je suis très très proche de mon papa parce que c'est lui qui m'a fait faire de la musique, en fait. C'est vraiment lui qui m'a fait écouter plein de choses, notamment les Beatles qui sont vraiment à la base de ma curiosité musicale et tout… Donc, je lui dois beaucoup. Et je pense que là, leurs visages, ça veut vraiment dire 'on est trop fiers et on est trop contents'."

Elle est fan de Catherine Deneuve

À travers son téléphone, on découvre également sa fascination pour Catherine Deneuve. "Quand j'étais petite fille, je la dessinais tout le temps. 'Les Demoiselles de Rochefort', c'était mon film préféré quand j'avais 8 ans et c'est toujours mon film préféré. Je crois que c'est parce que c'est un film qui, d'ailleurs comme beaucoup de films de Jacques Demy, propose une sorte de réalité parallèle, beaucoup plus poétique et beaucoup plus viable que le monde tel qu'on le connaît dans sa violence."

Elle a même eu la chance de rencontrer l'actrice. "J'ai de nouveau 8 ans et demi et je ne sais pas comment me mettre et je me trouve toute pourrie à côté d'elle. Je ne sais pas comment agir, je suis trop awkward.. Tu sais, genre, j'arrive pas à lui parler, je bafouille…" Elle se rappelle d'une anecdote : "Et, elle a quand même fait un truc incroyable. C'est qu'on parlait de guilty pleasure. Et là, elle se met à nous chanter K. Maro, Femme Like U. Donc, t'es assise à côté de Catherine Deneuve, et elle est là : 'Donne-moi ton coeur, baby, ton rock, baby'. Et moi, j'étais là, genre 'waouh'."

Dans sa galerie photos, elle montre aussi les dessins que lui ont fait des enfants. "Parfois, j'ai des dessins d'enfants qui sont trop mignons. Genre là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'air bien, quoi. Et je suis un peu une étoile de mer, c'est ça que j'ai bien aimé." Clara Luciani aime beaucoup les enfants. "J'ai ma choriste qui vient d'avoir un bébé et qui est tout le temps avec son bébé. Et genre, ce que j'aime trop, c'est lui 'emprunter' son bébé avant de monter sur scène et je prends toute cette énergie et ces petites odeurs de bébé et c'est cool…"