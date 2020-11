De la cour de récré à l'Opéra de Paris : le chorégraphe Mehdi Kerkouche raconte son histoire

Mehdi Kerkouche : son chemin vers l’Opéra de Paris

Il est le chorégraphe d’une vidéo de danse devenue virale pendant le confinement. Aujourd’hui, Mehdi Kerkouche monte un ballet pour les danseurs de l’Opéra de Paris.

D’Instagram à l’Opéra de Paris. Pendant le confinement, le chorégraphe Mehdi Kerkouche a monté une chorégraphie originale pour des danseurs confinés. La mise en scène est devenue virale.

« On l’a vraiment, vraiment, vraiment faite parce qu’on avait envie de danser. On ne l’a pas du tout faite en se disant que ça nous emmènerait aussi loin aujourd’hui », confie Mehdi Kerkouche. Aujourd’hui il monte un ballet pour les danseurs de l’Opéra de Paris !

Son parcours

Le chorégraphe a 6 ans lorsque sa mère l’inscrit à son tout premier cours de danse. « J’ai grandi dans une cité. Ma maman n’avait aucune envie que je prenne un mauvais chemin. Elle n’avait pas beaucoup de revenus, elle était employée de maison, mais elle s’est beaucoup privée pour me permettre de rentrer dans un collège privé. Elle pensait que ça m’aiderait pour l’avenir, et elle a eu raison, parce que ça m’a plutôt ouvert l’esprit. Par contre, il n’y avait que des garçons. Là, c’est l’enfer qui a commencé. »

Mehdi Kerkouche se retrouve dans un établissement où la plupart des élèves, des garçons, sont à l’opposé de lui. Il a un côté artistique car chante et danse, les autres garçons aiment le football ou le basket. Mehdi, de son côté, est est un peu efféminé. Mais malgré les remarques négatives, il ne lâche rien et veut devenir artiste. Ses premières chorégraphies sont montées pour ses amies, avec les Spice Girls en fond sonore.

« Dès que j’ai 16-17 ans, je commence à travailler en tant que danseur. Je voulais tout faire. Je voulais être dans un théâtre et je voulais être à la télé. Alors j’ai commencé par passer des auditions. Et là, il y a un chorégraphe qui m’a repéré, qui à l’époque était au summum du summum, tout le monde voulait travailler avec lui : Kamel Ouali. Il m’a pris sous son aile et il m’a dit : "J’aime bien ce que tu fais, toi." »

Un message sur Instagram

En 2017, Mehdi Kerkouche lance sa compagnie, EMKA. « J’ai monté ma première création et ça s’est bien passé. On a commencé à gagner des petits prix à droite à gauche et à montrer notre spectacle. Là, je suis rentré dans les théâtres », raconte-t-il.

Pendant le confinement, la danseuse étoile Aurélie Dupont l’ajoute sur Instagram. « Je me dis : "Oh, c’est rigolo", mais moi, je la suivais déjà. Deux, trois jours après, je reçois un message pour savoir si ça me dit de la rencontrer pour boire un verre. Je dis : "Bah oui, ce serait cool" », raconte le chorégraphe.

La danseuse lui propose alors de participer à la mise en place de spectacles « moins conventionnels ».Il accepte sans aucune hésitation. « Me voilà à l’Opéra de Paris », se souvient Mehdi Kerkouche, qui en a pleuré de fierté.

Son expérience à L’Opéra de Paris

Les danseurs de l’Opéra de Paris sont différents de ce qu’il connaît. « Ils sont entraînés depuis leur plus jeune âge à la danse classique et à la danse contemporaine. Moi, je viens de la danse hip-hop et de la danse télé », note Mehdi Kerkouche. Ils n’ont donc pas les mêmes codes, ni les mêmes approches chorégraphiques, ni les mêmes ressentis, ni la même manière d’écouter la musique.

Il poursuit : « L’objectif, c’est de trouver un langage commun qui fait que ma gestuelle, ils peuvent se l’approprier, la digérer, la transformer, la transcender et exprimer quelque chose de fort. » Mehdi Kerkouche apprécie son travail auprès de ces danseurs. Ils lui font confiance, et ils sont bienveillants.