“Les meilleures bandes-annonces, c'est quand elles vous créent une véritable émotion.” Sonia Mariaulle est la fondatrice de l'agence Sonia tout court et conceptrice de bandes-annonces. Dans son métier, elle va déconstruire la narration du film pour en recréer une nouvelle, en associant des images qui n'ont rien à voir avec les dialogues tels qu'ils sont initialement montés au sein du film.





Il faut un premier temps d'exposition puis un second temps de progression et une phase finale pour qu’une bande-annonce soit complète. Vers la phase finale, les plans vont être plus serrés. “Par exemple, ce personnage,on a tout ce qui le concerne, et particulièrement toutes les expressions qu'on va aller chercher du personnage principal. Souvent, je compare le montage de bandes-annonces comme à de l'écriture, mais avec de la syntaxe et aussi avec de la ponctuation.”

Certaines pistes amènent également des effets sonores particuliers pour créer des “climax” et de la ponctuation. “Comme on donne beaucoup d'informations en même temps au spectateur, on a besoin aussi de les ponctuer. Vous voyez, là, on a entendu cette légère fermeture au noir parce qu'on va passer sur quelque chose où on va tendre déjà quelque chose. On se dit: voilà, c'est une femme qui va tout... tout chambouler, sa vie. Elle part avec l'homme qu'elle aime, mais déjà, progressivement, on change de tonalité musicale parce qu'on va commencer à distiller des ingrédients qui vont créer une forme de suspense. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'1 minute 40, et donc il faut aussi qu'on distille de l'information très importante pour que toute cette évolution soit comprise du spectateur et qu'on l'amène à ce ressenti final où il se dit : "Mais je veux voir qu'est-ce qui se passe, jusqu'où va aller cette relation ces deux personnes. Moi, je pense que la bande-annonce doit jouer avec le feeling des gens. On doit leur procurer des émotions. Le cinéma, ce sont des émotions.”

