C'est mon métier : paléontologue

Une enfance bercée par "Jurassic Park" et "Petit-Pied Le Petit Dinosaure", forcément ça a donné des idées à Romain. 30 ans plus tard, son métier c'est paléontologue. Par la recherche, les fouilles et grâce à la technologie, il essaye de comprendre comment ces animaux disparus vivaient.