“C’est mon premier gros doublage”

Ce 7 juin sort dans les salles de cinéma françaises le dernier opus de la saga Transformers, après 6 premiers films. Dans cette nouvelle intrigue, de nouveaux personnages font leur apparition notamment Mirage, une Porsche Carrera, dont la voix française n’est autre que celle du rappeur et youtubeur Mister V. “Il y avait vraiment un affect pour moi vis-à-vis de Transformers, parce que je suis vraiment fan, déjà, de la saga. C'est inespéré, donc je réalise pas tant que ça. Je pense que je réaliserai vraiment le jour où on sera à l'avant-première”.

Le fait que le personnage soit nouveau dans la saga permet à Mister V, selon lui, de laisser libre cours à l’interprétation de son personnage et de l’incarner en ajoutant sa touche personnelle, tout en respectant les directives de la production. Cette habitude de produire des voix off pour ses vidéos et d’utiliser sa voix pour des doublages destinés à ces personnages, est, selon lui, un critère qui a séduit la production lors de ses essais. Maintenant que Mister V a fait ses premiers pas dans ce milieu, il se dit vouloir être accepté “dans ce game”.





“C’est une autre façon de jouer”

“Pour moi, le doublage, c'est quand même de la comédie. C'est une autre façon de jouer quand même. C'est important d'avoir toujours des tonalités qui varient, c'est très musical, le doublage”, explique Mister V. Pour lui doubler est comme une sorte de karaoké d’acting où il est nécessaire de lire et répéter les textes à l’écran. “Tu as des lettres qui sont plus ou moins grosses en fonction de l'intention. Il y a une musique dans la lecture et dans l'interprétation, donc du coup, le fait de faire de la musique et de l'acting, j'ai envie de te dire limite que c'est le parfait entraînement pour arriver après et avoir toutes les armes, un minimum, pour faire un doublage”. Car doubler est loin d’être un surjeu. Il s’agit plutôt d’un jeu adapté à l’image pour que les émotions et les intentions ressortent bien.

