En studio avec Niki Black pour l’enregistrement de son EP

“Ma vie a changé !”

"J'ai joué super lentement pour laisser de la place à l'émotion." Niki Black, chanteuse originaire de Los Angeles, a marqué les esprits des téléspectateurs français en participant à la 10e émission de The Voice, en 2021. Éliminée en demi-finale, la protégée d'Amel Bent enregistre aujourd'hui son premier EP, My Little Dreamer. Brut l'a suivie au studio.

"Mon rêve, c'était que… je chante mes chansons, mes propres chansons, des morceaux inédits que j'avais écrits pendant le confinement à Los Angeles, et je rêvais d'être accompagnée d'une harpe", explique Niki Black. Un projet qu'a soutenu Nicolas Santi-Weil Cofondateur French Parade et CEO Ami: "Elle était trop mignonne, elle disait : 'Non, je ne peux pas t'en parler, c'est ridicule.' Et je lui ai dit : 'Mais quel risque tu as, dis-moi, on se connaît pas, t'as rien à perdre'. Elle me dit: 'Mon rêve, c'est de jouer sur scène dans le noir avec un piano et qu'il y ait une harpiste qui m'accompagne. Et voilà, aujourd'hui, nous voilà réunis dans le studio de Marc pour enregistrer son premier EP, donc moi, c'est un peu un rêve d'enfance, et le faire avec des personnes comme Niki, c'est encore plus magique."

“J'espère que ma musique émouvra des gens”

Marc Collin est le DG French Parade et le fondateur de Nouvelle Vague. Pour lui, Niki Black fait partie de cette nouvelle génération de chanteurs avec de forts styles artistiques. "Ce que j'appellerais l'école américaine, en fait, c'est-à-dire que ce sont des artistes dont on a l'impression qu'ils sont nés avec un piano, avec un micro, qu'ils ont fait des écoles de danse, de théâtre, en fait, et qui donc ont un niveau et un professionnalisme, assez jeunes, qui est incroyable, en fait. Et donc c'est super agréable de travailler avec elle, parce que voilà, il y a une magie qui se passe tout de suite, il y a une émotion, quelque chose qui est rare", pense-t-il.

"J'espère que je chanterai ça devant de grandes foules, j'espère que ma musique émouvra des gens et leur fera ressentir des émotions. (…) Ma vie a changé !", conclut la chanteuse.