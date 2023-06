Qui est Rudy Gobert ?

Rudy Gobert est un joueur de basket-ball professionnel français international. Il joue en équipe de France lors de compétitions internationales et évolue en NBA dans l’équipe des Timberwolves du Minnesota. Récemment, il était invité à Cannes par l’organisme Unifrance au Festival de Cannes 2023. Interviewé par la journaliste Mina Soundiram, le joueur évoque sa série préférée et potentiellement le personnage qu’il aimerait incarner à l’écran.

Gladiator : le parallèle entre les arènes et les terrains

Si Rudy Gobert devait citer un film, ce serait certainement Gladiator, qui l’a profondément marqué étant jeune. “Je me rappelle, j'avais pleuré quand j'étais petit, quand je l'ai regardé pour la première fois. Et là, après, en l'ayant re-regardé plus tard, j'ai compris le film différemment”. Pour le joueur, Gladiator est un long-métrage inspirant, comme un parallèle entre “être un gladiateur au milieu de l'arène et être sur un terrain de basket, qui ressemble aussi à une arène au final”. Pour le joueur, le terrain de basket-ball est une arène où les équipiers combattent chaque jour, scrupuleusement observés et jugés par un public. “C'est nous qui versons le sang, qui prenons des coups et, au final, les risques d'aller dans l'arène”, indique Rudy Gobert.

Black Mirror : l'identification à notre société actuelle

Après le film, voici la série favorite de Rudy Gobert : Black Mirror, dont la saison prochaine devrait sortir dans les semaines à venir. “J'aime beaucoup l'idée et les parallèles avec nos sociétés, qui sont très fortes. Ça finit rarement bien, au final, mais j'aime bien le rapport avec la technologie et les images qui sont très vrais. Voilà, on peut identifier les choses qu'on regarde dans la série à notre société actuelle. Pour moi, c'est toujours un kiff de regarder Black Mirror". Il confie avoir notamment visionné des épisodes plus de cinq fois pour certains, dont l’épisode Black Museum, l’épisode 6 de la saison 4, qu’il trouve très intéressant dans sa dimension philosophique.

Un premier pas dans le cinéma ?

Pour l’instant, Rudy Gobert confie n’avoir joué dans aucun film. Pour autant, il est apparu dans différents spots publicitaires et prochainement dans un documentaire qui, pour l'instant, n’a pas encore été diffusé. “Je n'ai jamais vraiment joué dans un film. Moi, c'est quelque chose qui me ferait plaisir”. Son rôle parfait ? Gregor Clegane ou La Montagne dans Game of Thrones. “C’est un personnage charismatique, un personnage qui est dur à battre donc je dirais La Montagne, mais différemment. Je pense que ces séries-là ont toujours besoin d'un personnage assez atypique. De par ma taille, mon physique, je pense que ça pourrait être marrant ou intéressant d'apparaître dans un film. J'aime bien les films un peu intemporels, un peu médiévaux ou même futuristes. J’aime beaucoup les films fantastiques parce que ça laisse parler l'imaginaire, mais il y a aussi des choses, qu'on ne sait pas sur notre monde à nous, donc ça, c'est toujours intéressant”.

