La réalisatrice Julia Ducournau sur l’avenir du cinéma

"Aujourd’hui, je me dis que, oui, le medium cinéma est en danger." Brut a discuté avec la réalisatrice Julia Ducournau, Palme d’or 2021 avec “Titane” et membre du jury #Cannes2023, sur la coexistence des films en salles et sur les plateformes de streaming.