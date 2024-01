“Ce dont je suis le plus fière dans ma vie, c'est d'être parvenue à sortir d'un schéma familial qui durait depuis des années et des années” déclare l’actrice Jessica Chastain, qui est actuellement présidente du jury du 20e Festival international du film de Marrakech. “J'ai été élevée par des femmes célibataires. Je suis la première de ma famille à être allée à l'université. Je suis la première femme de ma famille à ne pas avoir eu un enfant à 17 ans. ll y avait un cycle dans l'histoire de ma famille qui devait être brisé, Je crois que c'est ce qui me rend le plus fier parce que j'ai eu très tôt une idée bien précise de ce que je voulais faire. Et je savais ce qui ne me serait pas bénéfique”. Elle explique avoir appris “très tôt” à se défendre et à “ne pas être docile”. “Bien sûr, c'est important de faire attention aux sentiments des autres, mais il faut aussi conserver sa dignité, quoi qu'on entreprenne. C'est extrêmement important pour moi.”

Le discours fort de Jessica Chastain





“Je trouve important de faire des choix qui provoquent”





Après avoir joué dans Zero Dark Thirty, Jessica Chastain confie avoir été “choquée” par le traitement médiatique infligé à Kathryn Bigelow “en comparaison avec les réalisateurs”. “C'est le moment où j'ai vraiment commencé à m'exprimer sur cette inégalité de traitement. Un ami très cher, qui est aussi réalisateur, est venu me voir pour me dire de rester prudente, que je parlais trop et que je ferais mieux de garder le silence. Je crois qu'il m'a rendu un grand service, parce que m'avoir dit ça m'a fait faire le contraire. (...) J'ai tellement confiance en moi en tant qu'être humain. Si quelqu'un ne veut pas travailler avec moi parce que je m'exprime sur ces choses-là, je m'en fiche. Parce que quelqu'un d'autre voudra travailler avec moi. J'ai toujours su que je trouverais ma direction, quelle qu'elle soit et quelle que soit la manière dont elle se présente à moi”.





Cinéphile, elle considère que les films l’ont “construite en tout point”. Elle reconnaît aussi qu’elle continue à évoluer. “Je ne pense pas pouvoir affirmer définitivement: "Voilà qui je suis." Car peut-être que demain, avec un peu de distance, j'évoluerai d'une manière ou d'une autre”. Quand elle était enfant, aux Etats-Unis, Jessica Chastain se souvient qu’il n’y avait “pas tellement de bons portraits de femmes au cinéma. Je me rappelle, par contre, avoir vu Alien, de Ridley Scott, avec Sigourney Weaver, et il y a eu un avant et un après, de voir une femme représentée de cette façon”. Lorsqu’elle choisit ses rôles, elle met un point d’honneur à “faire des choix qui provoquent”. “Un film doit être comme une graine qu'on plante et qui vous transforme, altère votre flot de croyances, et change ce que votre vie a été jusque là. Je crois que chaque œuvre d'art devrait provoquer” affirme l’actrice.

“Il est grand temps que les hommes apprennent le langage des femmes”





Elle déclare aujourd’hui “ne pas être aussi subversive qu’(elle) aimerait l’être”. “Ça demande beaucoup de courage de ne pas prêter attention aux réactions immédiates que provoque votre art”. Pour elle, l’art est essentiel car il peut faire “sortir les gens de leur torpeur” et venir les “sortir de leur passivité dans la vie”. Dans la “mini-série”, Scenes From a Marriage, dans laquelle Jessica Chastain joue, “les genres sont inversés”. “En Europe et dans plusieurs régions du monde, mon personnage a été accepté. Les gens pouvaient comprendre son attitude. Mais aux États-Unis, ça a fait très peur, cette représentation d'une femme qui a des désirs sexuels, qui quitte son mari. Ce simple fait, de faire naître une chose avec laquelle le public n'est pas à l'aise, parce qu'elle va à l'encontre de normes de genres, de races, de classes, ça participe de la rééducation. Ça pousse à réfléchir en dehors des sentiers battus” estime l’actrice.





“Il n'est pas nécessaire d'être politicien pour instaurer de grands changements”





A propos du combat des femmes, elle déclare : “Meryl Streep disait que, quand on apprend une langue, on rêve dans cette langue. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on la maîtrise. Mais les femmes ont appris le langage des hommes. Et on rêve dans le langage des hommes, parce qu'il est partout, dans nos médias, nos films. Et il est grand temps que les hommes apprennent le langage des femmes. Je crois que plus il y aura d'inclusivité dans l'écriture, dans le processus de création d'un film, plus cela contribuera à cet apprentissage”.

Pour elle, n’importe qui peut être acteur d’un changement. “De nombreuses personnes se sentent impuissantes face aux grands changements. En réalité, ils pourraient utiliser leur téléphone pour donner naissance à une histoire… Quand on invente une histoire et qu'on invite les gens à l'entendre, on se connecte à eux à travers le fil invisible qu'est l'humanité. Et donc, il n'est pas nécessaire d'être politicien ou d'être une personnalité très influente pour instaurer de grands changements. Il suffit de parler de façon honnête, authentique, de raconter une histoire. Et c'est même sûr, d'autres se reconnaîtront d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui change le monde. Une personne après l'autre. À chaque fois qu'on instille le changement dans une autre personne, elle va changer une autre personne, etc. C'est comme des dominos, voilà comment ça marche” conclut l’actrice.





Jessica Chastain est une actrice américaine née le 24 mars 1977 en Californie. Elle est connue pour ses performances remarquables dans une variété de films et séries. Parmi ses films les plus célèbres, on compte The Tree of Life (2011) de Terrence Malick, pour lequel elle a été nominée aux Oscars. Elle a joué dans le film The Help (2011), Zero Dark Thirty (2012), Interstellar de Christopher Nolan (2014), The Martin (2015) réalisé par Ridley Scott, Molly’s Game réalisé par Aaron Sorkin (2017) et Miss Sloane (2016).