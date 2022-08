Une vie : Angelina Jolie, actrice et réalisatrice engagée

Elle s’est engagée pour les droits des réfugiés

Angelina Jolie naît en Californie en 1975. Ses parents, John Voight et Marcheline Bertrand sont tous deux acteurs. À 11 ans, elle commence à prendre des cours de théâtre. Adolescente, elle envisage de se reconvertir dans les pompes funèbres si sa carrière d'actrice ne fonctionne pas. En 2000, sur le tournage de "Lara Croft : Tomb Raider", qui se déroule au Cambodge, elle découvre la pauvreté de la population. Quelques mois plus tard, elle est nommée Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour les réfugiés. À 27 ans, elle adopte un orphelin cambodgien : Maddox. Plus tard, elle adoptera également l'Ethiopienne Zahara et le Vietnamien Pax et aura trois enfants biologiques de son union avec Brad Pitt : Shiloh Nouvel et les jumeaux Knox Léon et Vivienne Marcheline.

En 2006, elle entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine "Time". À 34 ans, elle fait don de 75 0000 dollars pour construire une école pour filles en Afghanistan. En 2011, son travail auprès de l'ONU est salué par António Guterres. En 10 ans, elle a effectué plus de 40 déplacements de l'Afrique à l'Asie en passant par le Moyen-Orient. L'année suivante, elle est bouleversée par sa rencontre avec des réfugiés syriens. En 2014, elle reçoit des mains de la reine Elizabeth II la plus haute distinction civile du Royaume-Uni pour son combat contre les violences faites aux femmes en temps de guerre. Aujourd'hui, Angelina Jolie délaisse sa carrière au cinéma au profit de ses activités humanitaires et poursuit son combat pour les droits humains.