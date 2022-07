Il a composé les musiques TikTok les plus connues

“Si je voulais être célèbre, je travaillerais dur pour ça. Mais je travaille dur pour que ça n’arrive pas”

Vous connaissez forcément Monkeys Spinning Monkeys… Sortie en 2014, c'est la deuxième chanson la plus choisie par les utilisateurs comme fond de leurs contenus vidéos sur l'application TikTok. Brut a rencontré son créateur. L'Américain, Kevin MacLeod, est le compositeur le plus prolifique dont vous n'avez jamais entendu parler. À propos du son Monkeys Spinning Monkeys, le créateur explique : "Parfois, il est très bien utilisé. Parfois, pas vraiment. Mais une fois qu'on a écrit un morceau, il ne nous appartient plus. Il appartient au monde et les gens en font ce qu'ils veulent en faire". L'artiste a composé plus de 2000 morceaux libres de droits qu'on entend dans des millions de vidéos. Il est ainsi l'un des premiers compositeurs à avoir partagé sa musique gratuitement en ligne dans les années 1990. Les utilisateurs peuvent télécharger de manière gratuite les chansons qui accompagneront leurs contenus vidéos sur le réseau social.

Kevin MacLeod a commencé sa carrière en composant pour une troupe d'improvisation puis pour une entreprise marketing. "Internet commençait à bien marcher dans les années 2000. Mais on n'y trouvait rien. Les gens avaient besoin de musique pour leurs projets en ligne. J'ai donc fourni aux gens de la musique gratuite pour leurs projets". À l'époque, les créateurs devaient souvent acheter de la musique pour leurs vidéos et signer des contrats de droits d'auteur complexes. "Alors j'ai rédigé le contrat le plus simple possible". Il publie ses morceaux sur son site, incompetech.com.