Interview Brut : Joaquin Phoenix

La protection des animaux est le combat de Joaquin Phoenix

Alors qu'il se rendait à Toronto pour recevoir un prix pour sa performance dans « Joker », Joaquin Phoenix s'est joint à une manifestation pro-vegan. Voici en quoi consiste le combat de l’acteur.

Depuis l'âge de 3 ans, Joaquin Phoenix est investi dans la cause animale. Défendre les droits des animaux lui a toujours paru comme une évidence : « Je ne veux pas causer de douleur à un autre être vivant doué d’empathie (…) C’est absurde et c’est barbare. » Le véganisme est « l’une des choses les plus importantes » pour l’acteur.

Pour Joaquin Phoenix, il s’agit d’un engagement de tous les jours. En effet, le 9 septembre 2019, il se joint à une manifestation pro-vegan alors qu'il se rendait à Toronto pour recevoir un prix pour sa performance dans "Joker". Il prend alors de son temps afin de partir à la rencontre de l’association « Be Fair Be Vegan » : « Il est ce genre de célébrité qui utilise sa notoriété pour défendre les droits des animaux », explique Anita Krajnc, membre de l’association « Be Fair Be Vegan ».

Quelques mois plus tôt, le 2 juin 2019, il participe à une manifestation pour la 9e Journée nationale des droits des animaux à Hollywood.

Enfin, depuis plus de 10 ans, l’acteur participe régulièrement aux campagnes de l’association PETA contre les mauvais traitements infligés aux animaux. Nombreuses sont les célébrités telles que Natalie Portman, Pamela Anderson et Zahia Dehar qui, comme Joaquin Phoenix, ont fait équipe avec PETA pour défendre les droits des animaux.