Interview : Grand Corps Malade et son éducation féministe

Grand Corps Malade : le féminisme, tous concernés

Il le dit lui-même dans son dernier album : « 24 heures dans la peau d’une femme, je comprendrai la charge mentale, pour comprendre l’essence même du hashtag balance ton porcs. »

À l’occasion de la sortie de son nouvel album Mesdames, Grand Corps Malade nous raconte pourquoi il se sent concerné par le féminisme. Pour lui, le féminisme est une prise de conscience progressive plutôt qu’un déclic. Une prise de conscience quant aux inégalités qui existent entre les hommes et les femmes depuis toujours.

Grand Corps Malade remercie ses parents de lui avoir transmis leur ouverture d’esprit, qui a fait de lui un homme féministe. Pourquoi les femmes ont-elles eu le droit de vote si tard ? Pourquoi ont-elles dû attendre si longtemps pour accéder aux mêmes droits que les hommes ? « C’est hallucinant quand tu regardes les dates. Tu te dis “mais comment c’est possible ?” ».

Sa grande figure d’enfance, c’est Barbara. Grand Corps Malade se souvient également du discours de Simone Veil sur le droit à l’avortement. C’est sa famille engagée et militante qui lui a fait connaître ces femmes qui ont marqué l’histoire.

Pourquoi être tous concernés par le féminisme ?

« *Je viens de villes où ça chambre énormément et on est sans pitié. J’ai fait des vannes que je pourrais regretter envers des mecs, envers des potes. Certainement, tu fais des vannes débiles et un peu sexistes quand t’es ado *», admet le slameur.

C’est pour cela qu’il dit avoir vu d’un très bon oeil les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc. Pour lui, c’est un moyen de faire comprendre le problème et de laisser la parole se libérer : « Ça nous interroge tous, et les femmes et les hommes. »

Selon lui, les femmes et les hommes ont maintenant la preuve que le féminisme doit être défendu, que les femmes doivent parler, que les hommes doivent être concernés et agir. « Ça nous interroge tous, parce que on a grandi dans ce truc que c’est normal. »

Des valeurs féministes qu’il transmet à ses enfants

« Je considère avoir été très bien élevé et je remercie mes parents d’avoir eu, de manière naturelle et mesurée, une ouverture d’esprit, une tolérance envers les gens », lance Grand Corps Malade. Aujourd’hui, il veut transmettre à ses enfants les valeurs féministes de la même façon que ses parents l’ont fait, « sans les saouler », mais en insistant sur les valeurs importantes que représentent le féminisme, la tolérance et l’ouverture d’esprit.