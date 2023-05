Anatomie d’un scandale : le quatrième film de Justine Triet

Après La Bataille de Solférino, Victoria et Sibyl, la réalisatrice Justine Triet s’impose avec son quatrième film, Anatomie d'une chute, en compétition pour la Palme d’or au Festival de Cannes 2023. Et derrière la scénarisation du long métrage se cache Arthur Harari, coscénariste d’Anatomie d'une chute et compagnon de Justine Triet. Pour Brut, le deux réalisateurs évoquent cette frontière entre le cadre professionnel et personnel. “La question d'être en couple ne se pose pas. Quand on travaille ensemble, c'est une autre partie de nos vies”, explique Justine Triet. Pour elle, être réalisateur est aussi “fantasmer les comédiens choisis, hommes et femmes. Et il y a cette période, effectivement très, très forte de relation presque passionnelle qu'on a avec nos comédiens. Et alors, ce n'est pas de la jalousie, mais c'est qu'on sent qu'en tout cas, l'autre, celui qui tourne, a une espèce de passion inassouvie”. Celle-ci explique que ce sont des histoires très intenses vécues avec les comédiens, bien qu’il y est parfois aussi des ratés.

Justine Triet évoque néanmoins la joie d’exercer le même métier que son compagnon, qui est loin de ressembler à une compétition. “C'est un partenaire de travail. C'est très stimulant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que, même quand on écrit ensemble, je ne le vois pas comme un scénariste, c'est un réalisateur, donc il a un point de vue fort. Des fois, on n'est pas d'accord, et c'est intéressant, et moi, je trouve ça joyeux de pouvoir travailler ensemble, ce qui ne nous arrive pas souvent en réalité”.

La difficulté, en temps que réalisatrice pour son dernier film est de trouver en confrontation avec Arthur Harari. “Ce n’est pas forcément évident des fois pour Arthur de se retrouver dans cette position où, finalement, c'est moi qui avais le dernier mot. Et donc, de temps en temps, il y a eu des petits moments de désaccord, on va dire. Mais je pense qu'on ne retravaillera plus ensemble aussi et que c'est la dernière fois qu'on le fait, en vérité. Le film est assez strong. Je pense qu'on vit avec les films qu'on fait et les fantômes du film qui nous habitent pendant plusieurs années. On a du mal à s'en défaire et je pense que le film, on l'a porté pendant trois ans, donc là, c'est bien, mais on ne le refera pas”, ajoute Justine Triet.

