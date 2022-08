Khaby Lame raconte sa vie avant TikTok

”Toute ma vie a été difficile”

Khaby Lame est né au Sénégal et a grandi dans un HLM de Via Togliatti en Italie. Avant d'être sur TikTok, il faisait des vidéos sur YouTube avec ses amis. "Quand j'étais petit, j'ai fait plein de vidéos avec mes amis. Même si on ne me regardait pas toujours, j'aimais faire ça. Et puis, il y a eu le confinement et j'ai découvert TikTok." Avant son immense succès sur le réseau social, le tiktokeur explique avoir testé plusieurs cordes de métier. "J'ai eu plein de métiers. J'ai été maçon, plongeur, serveur, mécanicien… J'ai fait du contrôle numérique, laveur de vitres… Du travail, un peu fatigant." Avant le confinement, il cumulait même deux emplois. "Pendant la journée, j'étais maçon. Le soir, serveur-plongeur. J'ai fait ça pendant deux ans, c'était difficile".

"Les moments difficiles ont été nombreux. Si je devais les raconter ici, il me faudrait dix interviews." Aujourd'hui, Khaby Lame souhaite "le meilleur à tout le monde", et conseille de "ne pas s'arrêter dès le premier obstacle venu." Grâce à sa réussite sur les réseaux-sociaux, le créateur de contenus a pu offrir une maison à ses parents. Mais pour lui, les chiffres comme le nombre de vues ont peu d'importance. "Je ne fais jamais attention aux chiffres. Ça ne m'intéresse pas. Je suis content, mais suivre les classements ne m'intéresse pas. Être premier, deuxième, troisième, ça ne m'intéresse pas. Je ferais des vidéos même si je n'étais personne."