La première interprète de Mercredi Addams est décédée

La première interprète de Mercredi Addams, l’actrice américaine Lisa Loring est décédée d’une crise cardiaque. Elle est la première actrice à avoir incarné le personnage dans la série “La Famille Addams” diffusée sur ABC dans les années 1960, alors qu'elle avait 6 ans. Dans l’épisode 29 de la saison deux, la fillette embarque le majordome Lurch dans une danse endiablée, devenue aujourd’hui virale avec la sortie de la série Netflix. Dans la série Wednesday de Tim Burton diffusée sur la plateforme de streaming Netflix, Jenna Ortega a confié s’être inspirée de la danse Lisa Loring dans l’une des scènes.

Avant Jenna Ortega et Christina Ricci, elle jouait dans la première adaptation télévisuelle de la bande dessinée de Charles Addams cinquante ans plus tôt. Lisa Loring avait joué dans la série en noir et blanc entre 1964 et 1966. La comédienne américaine avait également rejoué la fillette de la famille dans un épisode spécialement conçu pour Halloween en 1977. Christina Ricci avait interprété la jeune fille dans les deux films de Barry Levinson dans les années 1990. Les films avaient également été adaptés au théâtre à Broadway. Krysta Rodriguez et Rachel Potter y interprétaient Mercredi Addams.

Ayant commencé le mannequinat à l’âge de 3 ans, et révélée dans la Famille Addams, Lisa Loring a également joué dans les séries et films suivants : The Pruitts of Southampton, Annie, agent très spécial, L’Île fantastique, Barnaby Jones, As the World Turnes et puis récemment dans le film Doctor Spine en 2015.