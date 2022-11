Mercredi Addams au coeur des intrigues dans ‘Wednesday’

“Mercredi est un personnage très pur”

Mercredi Addams est l’héroïne de la nouvelle série originale Netflix Wednesday, qui porte son nom. Fille de Morticia et Gomez Addams, Mercredi aime le noir, mais n’aime pas l’école et elle a un petit penchant pour le sadisme. Et pour Tim Burton, qui a réalisé 4 des 8 épisodes de la série, c’est un personnage vraiment spécial. “Mercredi est un personnage très pur. J’ai l’impression que c’était moi quand j’étais adolescent, oui j’étais un garçon mais en même temps elle me parlait vraiment… j’aurais pu être cette personne. J’aime son attitude vis-à-vis de l’école, de ses parents, des gens en général, de la société.” Interview exclusive de Timothée Chalamet pour Brut.

Dans toutes les versions successives de La Famille Addams, Mercredi était un personnage secondaire. Dans cette nouvelle série, c'est bien elle qui est au cœur de l'intrigue. Elle apparaît pour la première fois dans le comic-strip créé par Charles Addams et publié dans Le New Yorker à la fin des années 30. Mais c'est seulement en 1964, à l'occasion de la première adaptation en série télé de La famille Addams, qu'elle reçoit son prénom. Dans les années 90, elle a été incarnée dans deux films par Christina Ricci. Aujourd'hui, le personnage est de retour sous les traits de Jenna Ortega. À tout juste 20 ans, on a déjà pu voir l'actrice dans les séries Jane the Virgin et You, aussi disponible sur Netflix.