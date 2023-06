“L’avortement est illégal au Brésil, c'est un crime”





Présenté à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2023 en compétition, le film “Levante” de Lillah Halla et Maria Elena Moran parle de l’avortement qui est illégal au Brésil. Brut a rencontré son actrice principale, Ayomi Domenico Dias, qui donne la réplique dans le film à Loro Bardot et Grace passo. Ayomi Domenico Dias se souvient d’un fait divers, nombreux dans le pays où se faire avorter en 2023 est encore un crime. “Au Brésil, une actrice a été violée. Elle est allée à l'hôpital pour mettre fin à sa grossesse. Une infirmière l'a dénoncée à un journaliste, l'affaire s'est ébruitée et des gens de partout se sont mis à la critiquer. Alors sa vie est devenue un enfer. L’avortement est illégal au Brésil, c'est un crime”.

“Si vous êtes une femme pauvre, vous ne pouvez pas avorter sans danger”

Certains privilégiés, comme les riches, peuvent néanmoins contourner la loi. “Les riches peuvent payer un médecin pour se faire avorter dans une clinique et payer pour que tout le monde se taise. C’est très cher, la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Si vous êtes une femme pauvre, vous ne pouvez pas avorter sans danger. Vous essaierez peut-être de le faire toute seule, en risquant votre vie ou en vous blessant. C'est ce qu'il se passe au Brésil” déclare Ayomi Domenico Dias.

Au Brésil, “l'Église est très puissante. Elle a des liens avec le milieu politique. Elle a le pouvoir d'influencer les esprits et de donner son avis sur les lois. On se bat pour cette cause et l’Eglise fait tout pour nous rendre la vie impossible”. En octobre 2022, Lula a été élu président du Brésil d’une courte tête face au président sortant Jair Bolsonaro. Le président de gauche a succédé à un président de la droite conservatrice. “Lula est un président plus ouvert à la discussion et je pense qu'il veut vraiment faire avancer les choses. Il n'est pas du tout comme Bolsonaro, qui refuse de parler d’avortement, qui pense que c'est mal et que les gens qui le pratiquent méritent la mort ou la prison. Mais Lula n'a pas tant de pouvoir. En démocratie, les pouvoirs doivent négocier et toutes les lois doivent passer de nombreuses étapes. C'est possible, mais ce n'est pas facile” affirme l’actrice brésilienne.

