Le message fort de la réalisatrice afghane Sahra Mani

"Même si le reste du monde ferme les yeux sur notre situation, nous sommes en vie et nous sommes prêtes à mourir pour avoir ce qu'on veut." Cloîtrées dans leur foyer, interdites à l'éducation... C'est ce que vivent les femmes afghanes depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. La réalisatrice Sahra Mani raconte ce quotidien glaçant et a un message fort à faire passer. Son documentaire "Bread and Roses" co-réalisé avec Jennifer Lawrence est présenté à #Cannes2023