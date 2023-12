Créateur de vidéos sur les réseaux sociaux, dont Tiktok, le cuisinier amateur, Hugo, plus connu sous le nom de Whoogy's, nous partage sa recette du meilleur plat anti-gueule de bois : “des pâtes avec de la 'nduja, qui est une saucisse pimentée italienne. (...) L'idée, c'est d'avoir un truc à la fois réconfortant, mais aussi qui soit un peu puissant en bouche. On peut la remplacer facilement par de sobrasada, du chorizo à griller, des merguez. Si vous êtes végétarien, par exemple, de la harissa, ça fonctionne très, très bien”. Première étape : couper des oignons et de l’ail, que l’on réduit en purée. Whoogy's a appris à cuisiner seul. Il explique : “Je n'ai pas de formation, donc j'aime beaucoup les livres, aller au resto. Donc ça, c'est les deux trucs qui m'inspirent le plus, je dirais, pour découvrir des nouveaux produits, des nouvelles recettes ou des nouvelles techniques. Et après, pour réussir vraiment le côté pratique, je trouve que YouTube, c'est incroyable. Tu peux voir des chefs qui te font une masterclass. Je peux tomber sur des tutos du kimchi en Corée sous-titrés en anglais un peu incompréhensibles, mais je trouve que YouTube, tu trouves de tout.”

Le bouillon anti-gueule de bois du chef Juan Arbelaez





“La ‘nduja, c’est une saucisse pimentée à base de porc italienne”





Seconde étape : s’occuper de la 'nduja, d’origine calabraise. “Du coup, c'est une saucisse pimentée à base de porc italienne. C'est pas forcément facile à trouver. En revanche, le truc qui est génial, c'est qu'une fois que vous l'avez, comme on ne va pas en consommer beaucoup, c'est assez relevé, déjà, ça permet de mettre moins de viande dans ce qu'on fait, et surtout, ça se congèle très bien. Donc, vous voyez, à l'intérieur, c'est vraiment du piment et de la farce de viande”. Pour les pâtes, choisir “des pâtes creuses. Ou alors, franchement, si c'est la galère, des coquillettes”. Dans une poêle chaude, dans laquelle vous avez déposé un peu d’huile, y ajouter de la 'nduja, puis les oignons et l’ail. “On ajoute tout directement. On mélange bien. On peut ajouter un peu de sel aux oignons. Ça va permettre aux oignons de rendre leur eau de végétation” conseille Whoogy's.

Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on a la gueule de bois ?





Pendant ce temps-là, préparer une casserole d’eau pour cuire les pâtes. Et y lancer la cuisson des pâtes. Dans la casserole de 'nduja, oignons et ail, Whoogy's recommande d’ajouter un peu d’eau de cuisson. “Là, j'en mets un tout petit peu. Mais là, c'est histoire d'être sûr que ça ne brûle pas”. Sa recette fétiche, c’est les pâtes carbonara. “C'est vraiment très peu de produits. Des œufs, du guanciale et parmesan. Et juste un peu de technique. Et en fait, tu te rends compte que tu peux manger comme au restaurant, voire mieux que certains restaurants, à la maison”. Pour revenir à la recette, le cuisinier amateur indique de rajouter de la pulpe de tomates en conserve dans la poêle et bien remuer. “Si c'est l'été, mettez des vraies tomates, hein”. Ne pas hésiter à ajouter de l’eau de cuisson dans la poêle. “En fait, l'amidon qui est contenu dans les pâtes va permettre de lier la sauce et d'avoir un truc moins granuleux et avoir vraiment quelque chose de lisse. Ca marche avec toutes les recettes de pâtes, d'ailleurs.” Toujours dans la poêle, rajouter du jus de citron frais, “qui va amener de l'acidité”, le parmesan de manière généreuse, du mascarpone, du persil frais haché : “Ça va permettre d'amener un peu de verdure, une petite texture et de la fraîcheur à tout ça”. Incorporer et mélanger les pâtes cuites à la sauce. Servir bien chaud. N’hésitez pas à ajouter à nouveau du parmesan en servant le plat.

Les astuces contre la gueule de bois du lendemain du Nouvel An