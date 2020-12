Une vie : Zendaya

Zendaya, une star montante

Révélée à 14 ans dans une série Disney, elle est aujourd’hui suivie par plus de 60 millions de followers sur Instagram. Elle a créé la sensation dans la série Euphoria. C'est Zendaya.

Zendaya naît en 1996 en Californie et grandit aux côtés de ses parents, professeurs. « Mes parents m’ont toujours dit : "Lorsque quelque chose ne se passe pas bien, ou que tu vois une injustice, tu dois réagir et prendre la parole. Tu ne restes pas sans rien faire". Ils disaient : "Si tu ne fais rien, tu es aussi responsable." », a-t-elle déclaré.

Sur les planches depuis toute petite

Enfant, elle assiste souvent aux cours de théâtre donnés par sa mère. À 6 ans, elle milite auprès du directeur de son école pour monter une pièce de théâtre à l’occasion du « Black History Month » (soit le Mois de l’histoire des Noirs).

Formée sur les planches, elle commence sa carrière dans des publicités. À 14 ans, elle est révélée par la série Disney Shake it up dans laquelle elle joue, chante et danse. À 16 ans, elle arrive en finale de la version américaine de Danse avec les stars.

À 18 ans, elle est critiquée et moquée dans une émission de télé pour s’être coiffée de dreadlocks à la cérémonie des Oscars. « Dire qu’une jeune femme de 18 ans avec des locks doit sentir le patchouli ou la "weed" n’est pas seulement un énorme stéréotype, c’est scandaleusement offensant », réagit Zendaya.

Son arrivée sur grand écran

L’actrice essaie d’inspirer les femmes de couleur en travaillant ardemment. En 2017, elle participe à la Women’s March de Washington. La même année, elle fait ses débuts sur grand écran dans Spider-Man : Homecoming et The Greatest Showman.

À 22 ans, elle entre dans la liste des 50 comptes Instagram à suivre selon le Business Insider. « Je tiens à dire que cette génération est, selon moi, la plus ouverte d’esprit et la plus tolérante que nous ayons. Nous utilisons parfois les réseaux sociaux pour de mauvaises choses, mais quand on les utilise pour les bonnes raisons, ça peut être extrêmement puissant », estime Zendaya.

Le succès d’« Euphoria »

En juin 2019, elle fait sensation en incarnant le personnage de Rue dans la série Euphoria produite par Drake et diffusée sur HBO. En septembre 2019, Zendaya s’associe pour la seconde fois avec Tommy Hilfiger et organise un défilé qui célèbre la diversité à New York.

« Quelque inspiration que je puisse fournir et ouvrir, les portes que je puisse ouvrir ou quoi que je puisse faire, je vais assurément essayer de le faire », assure la jeune actrice.

En septembre 2020, elle remporte l'Emmy Award de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans Euphoria. En raison de la pandémie, elle reçoit le prix depuis son salon. À 24 ans, Zendaya devient la plus jeune lauréate de ce prestigieux prix.