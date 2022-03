Une vie : Hunter Schafer, révélation de “Euphoria”

Née assignée garçon en 1999

“Si tu as de l'espoir pour ce monde, alors il est important de s'impliquer, parce que si tu as de l'espoir, tu pourrais être celui qui le changera.”

Née assignée garçon en 1999 dans le New Jersey, et révélée par la série HBO "Euphoria", dans laquelle elle joue aux côtés de l’actrice Zendaya, Hunter Schafer se bat pour les droits des personnes trans.

“Je suis bien trop jeune pour être un modèle. Et je suis vraiment très loin d'être assez parfaite pour être un exemple. C'est peut-être me sous-estimer, mais je commence tout juste à m'habituer au fait que tous ces gens me regardent et parfois, je suis dans le déni.”

Autorisation pour les élèves transgenres à aller dans les toilettes de leur choix

Durant ses années d'école primaire, elle dessine et se rêve illustratrice de comics. À 14 ans, elle entame un traitement hormonal pour bloquer la puberté.

À 17 ans, elle participe à une plainte contre une loi de son État, la Caroline du Nord, qui interdit aux personnes transgenres d'utiliser les toilettes de leur choix.

Quelques mois après, en 2016, le président américain Barack Obama publie une directive affirmant que, dans les établissements scolaires, l'accès aux toilettes doit se faire selon le sexe auquel un élève s'identifie, et non selon son sexe de naissance.

Hunter Schafer : “Dire tout d'un coup que j'existe, que mon genre est valable, que j'ai le droit d'être à l'aise quand j'utilise les toilettes en public et encourager cela, c'est un sentiment formidable.”

“En tant que société, nous devons faire émerger de vraies personnes”

Durant son année de terminale, elle signe un contrat avec l'agence Elite Models et après avoir obtenu son bac, elle s'installe à New York. Elle défile notamment pour Christian Dior, Miu Miu ou Marc Jacobs.

“Honnêtement, vu où nous en sommes en tant que société en ce moment, nous devons faire émerger des vraies personnes, des personnes qui méritent d'être représentées par le mannequinat qui peut montrer beaucoup d'intersectionnalités que beaucoup de gens ne comprennent pas” déclare Hunter Schafer en 2018.

En 2017, le magazine "Teen Vogue" la fait entrer des "21 personnalités de moins de 21 ans".

En 2019, elle incarne “Jules” dans la série Euphoria

En 2019, elle est choisie pour incarner Jules face à Zendaya dans la nouvelle série de HBO "Euphoria". Elle travaille avec Sam Levinson, le créateur de la série, afin d'apporter le plus de réalisme possible à son personnage d'adolescente trans.

En 2019, l'actrice déclare à propos de son rôle : “Nous avons des expériences qui ressemblent, d'une façon ou d'une autre, à celles de nos personnages. Et dès le départ, nous avons pu les apporter à nos personnages, les rendant très proches de nous.”

En juillet 2020, la presse s'insurge contre son absence et celle d'autres actrices trans dans les nominations aux Emmy Awards, le festival américain qui récompense les meilleures séries HBO, OCS, Netflix, et autres et shows télévisés. En août 2020, elle devient égérie de la marque de cosmétiques Shiseido.

Le 24 janvier 2021, HBO diffuse un épisode spécial de "Euphoria", centré sur le personnage de Jules, coécrit et coproduit par Hunter Schafer.