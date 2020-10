Lacrim raconte son histoire

Lacrim : ses déboires, ses succès

Dans sa vie, il n’a pas eu que des succès. Lacrim vient de sortir son 11e projet, « R.I.P.R.O 4. »

Plus d’un million d’albums vendus, dont des disques de platine et d’or, et plusieurs rôles dans des séries. Lacrim fait partie des sept rappeurs français à avoir obtenu au moins cinq projets certifiés platine.

Son vrai nom, c'est Karim Zenoud. Il naît le 19 avril 1985 à Paris, de parents algériens. Il y grandit jusqu’à l’âge de 5 ans. Ses parents déménagent ensuite à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne.

« Parfois, je dormais dehors »

Lacrim vit une adolescence mouvementée. Il est déscolarisé à l’âge de 12 ans et passe certaines nuits dehors. « Parfois, je dormais chez moi, parfois, je dormais pas chez moi pendant un mois, parfois, je dormais dehors, parfois, je dormais dans un local, parfois, je dormais dans un hôtel, parfois, j’étais dans le Sud, parfois, j’étais dans l’Est, dans l’Ouest… Je vagabondais. Je me suis construit un peu comme ça. »

À 13 ans, il est placé sous le contrôle d’un juge pour enfants. Au bout d’un an, le juge l’envoie à Chambéry pour qu'il puisse suivre une formation en restauration. Mais Lacrim se fait renvoyer de son centre de formation. Toutefois, il reste à Chambéry pour s’y installer à 14 ans. La même année, il commet son premier braquage. Il reçoit plusieurs condamnations et finit par être incarcéré en 2001. Il fait retourne plusieurs fois en prison jusqu’en 2012.

L’arrivée du rap

En 2009, il s’installe à Marseille après trois ans de vie en Espagne. C’est là qu’il se lance dans le rap. Il démarre aux côtés de Mister You, rencontré en prison. En 2010, il sort sa première mixtape : Liberté provisoire. Quatre ans plus tard, il sort son premier album studio : Corleone. Le projet est aujourd’hui disque de platine.

En 2015, Lacrim est condamné à trois ans de prison ferme pour une affaire datant de 2011. Il décide de ne pas se rendre au procès. Malgré sa sentence, il s’en va au Maroc et reste cinq mois en dehors de la France. Il finit par se rendre aux autorités et fait un peu plus d’un an de prison.

En février 2017, Karim Zenoud joue son propre rôle dans la série Force & Honneur. En mars de la même année, il sort un album éponyme, son plus grand succès à ce jour. L’album devient disque d’or en deux semaines, et quelques années plus tard, il est triple disque de platine. Le 16 octobre 2020, Lacrim sort son 11e projet, R.I.P.R.O 4.