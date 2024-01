Pour réaliser un cocktail negroni, trois alcools différents sont nécessaires. Le chef barman chez Andy Wahloo, Kaled Derouiche, partage sa recette parfaite. Pour cela, vous aurez besoin de : “Antica Formula, qui est un vermouth donc un vin fortifié, composé de macération d'alcool, d'épices, d'agrumes avec un ajout de sucre. On peut le trouver dans les supermarchés et épiceries sous le nom de Martini rouge”. Second ingrédient : “le Bitter Fusetti qui est une distillation d'épices, d'alcool et de plantes. Et on peut le trouver partout, dans n'importe quelle épicerie, hypermarché sous le nom de Campari”. Troisième alcool : du gin. Kaled Derouiche utilise le Yu Gin.

Dans un verre, déposer de “gros glaçons en cube. Plus c'est gros, mieux c'est, il y a une meilleure dilution”. Puis ajouter 3 centilitres de vermouth, 3 centilitres de bitter italien et 3 centilitres de gin. Et c’est tout ce qu’il faut pour réaliser cette boisson. Le mixologuerajoute sa touche personnelle : une macération d’épices et des zestes d’orange, et de la coriandre sous forme liquide. “Le negroni a été créé en 1919 par un barman qui s'appelle Scarzelli, à Florence, pour le comte Camille Negroni. Il buvait essentiellement l'Americano. Comme le comte voyageait énormément, il a découvert le gin en Angleterre et il a ramené du gin à son barman pour créer ce cocktail” explique le mixologue.

Kaled Derouiche est arrivé dans le monde du cocktail il y a 22 ans “par hasard”. “J'ai commencé par faire du jonglage, donc à Saint-Tropez, puis j'ai vécu en Argentine et au Brésil. Et après, j'ai appris la mixologie en Angleterre. Pour moi, le cocktail, c'est comme la cuisine. Les produits parlent pour eux-mêmes. La rencontre des gens aussi. Les clients, les cocktails, les spiritueux. L'ambiance, la musique, la lumière. C'est un beau mariage”. Selon le chef barman, le retour de cette boisson dans les différents bars s’explique par le fait qu'“il y a différents types de vermouths, d'amers, de gins. Donc le barman peut se permettre de jouer de temps en temps, de faire des twists”.

