Le nouveau "Black Panther” pourrait ne pas sortir en France

## Disney devrait attendre 17 mois

Le film Black Panther: Wakanda Forever, dont la sortie est prévu le 9 novembre 2022 dans les salles de cinéma françaises, pourrait ne même pas voir les salles obscures. Disney, qui possède le studio Marvel, a lancé cette menace pour faire plier le gouvernement sur l'épineuse question de la chronologie des médias. Pourquoi ? Cela les obligerait à attendre 17 mois pour pouvoir publier sur leur plateforme de streaming Disney+. Mais c'est quoi la chronologie des médias ? En France, la loi impose un délai entre sa sortie dans les salles de cinéma et sa sortie sur tous les autres supports, notamment en streaming.

Pour Canal+ elle est de 6 mois. Pour Netflix, c'est 15 mois. Pour Amazon Prime, Apple TV et Disney+, elle est de minimum 17 mois. Et les chaînes de TV gratuites, de 22 mois. Le groupe dit ne pas avoir pris de décision ferme. Pourtant, le groupe a déjà fait ce choix pour plusieurs de ses films. Le film Avalonia, l'étrange voyage avait évité les salles de cinéma, pour être sorti directement sur Disney+. Sorti en février 2018, le premier Black Panther avait attiré plus de 3,7 millions de spectateurs. Ce deuxième est d'autant plus attendu par les fans qu'il devrait rendre hommage à Chadwick Boseman, acteur du rôle principal décédé en 2020 d'un cancer.