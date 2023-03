La vice-procureure requiert 3 mois de prison avec sursis





Ce vidéaste de 23 ans s'appelle Maxime Alexandrov mais il est plus connu sous son pseudo "La Menace" avec lequel il réalise des pranks qui font des centaines de milliers de vues. Il est actuellement jugé pour deux vidéos. La plus récente date d'octobre 2022. Alexandra y est déguisé en Jeffrey Dahmer, un serial killer américain qui a récemment fait l’objet d’une série sur Netflix.

Pour sa vidéo, le youtubeur s'est "inscrit sur un site de rencontres homosexuelles et a donné rendez-vous dans un appartement" à plusieurs hommes. Sauf que dans le logement se trouvait un faux corps dans une mare de sang. L'une des victimes de 22 ans a été tellement choquée qu'elle s'est enfuie de l'appartement, a prévenu la police et s'est vu prescrire 15 jours d'Incapacité Totale de Travail. Le jeune homme a porté plainte pour "violences".

Alexandrov a indiqué qu'il cherchait à "divertir"

La deuxième vidéo qui fait l’objet d’une plainte date de janvier 2022. Alexandrov y joue cette fois un policier de la BAC. Il mène donc de faux contrôles de police dans la rue et leur passe même parfois les menottes. Pour cela, il est poursuivi pour "usurpation de qualité".





Le 31 janvier 2023, au tribunal correctionnel de Bordeaux, Maxime Alexandrov a indiqué que "ça s'est bien passé avec les autres participants" et qu'il cherchait à "divertir", rapporte Le Monde. Son avocat le défend : "C’est tellement énorme que cela ne peut pas passer pour quelque chose de sérieux."

L’avocat d’un plaignant estime elle que le vidéaste "ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il fait et de l'impact que cela peut avoir sur les personnes piégées. (...) À aucun moment, il n'est désolé." La vice-procureure décrit elle un "guet-apens et une déstabilisation émotionnelle évidente et assure que cela ne peut que générer des répercussions psychologiques". Elle requiert 3 mois de prison avec sursis, 1300€ d'amende et un stage de citoyenneté pour Alexandrov. Le verdict sera rendu courant février.

