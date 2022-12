Top 10 des Youtubeurs ayant gagné le plus d’abonnés en 2022

Mastu à la 1ère place

Le youtubeur Mastu, auteur de la chanson Déprime et Tsunami, est celui qui a gagné le plus de followers cette année. En seconde position dans le classement, se trouve l’Américain MrBeast, qui a lancé il y a quelques jours un Défi de survie extrême dans Fortnite. Michou dont le vrai prénom et nom est Miguel Mattioli occupe la 3e marche du podium. Il est le troisième à avoir gagné le plus d’abonnés en France en 2022 grâce à ses vidéos. L'histoire derrière ‘Time Time’ de Squeezie, Myd et KronoMuzik

Inoxtag et Theodort sont respectivement les 4e et 5e créateurs de contenu vidéo sur la plateforme YouTube les plus suivis. Le streamer français, Squeezie, arrive à la 6e place. Sur sa chaîne, il propose des clips de musique, des let’s play notamment avec la série Qui est l’imposteur ? et autres séries humoristiques. Viennent ensuite Aminematue, Batzair, JOYCA et Unchained_Off, qui ferme le podium, à la 10e et dernière marche. 3 moments qui ont changé la vie de Natoo