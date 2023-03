Le youtubeur Mastu harcelé par ses fans annonce faire une pause

Des fans sonnaient à sa porte tout au long de la journée, jour et nuit





Mastu a révélé à ses 5 millions de followers dans une vidéo YouTube l'année difficile qu'il venait de vivre depuis que des fans ont trouvé son adresse personnelle. Le Youtubeur explique que des personnes le harcèlent, le suivent jusqu'à chez lui, sonnent à sa porte tout au long de la journée, de la nuit et s'introduisent dans son jardin. Ce qui l'oblige à vivre volets fermés la plupart du temps. Un autre Youtubeur, Raska, intervient lui aussi pour dévoiler les menaces de mort qu’il a reçues en se rendant sur son lieu de travail.

La relation parasociale ou l’impression d’être amie avec une star qu’on ne connaît pas

Mastu raconte également l'impact sur sa santé mentale que peuvent avoir des situations qu'ils trouvent oppressantes et intrusives, notamment lorsque de nombreux abonnés l’abordent brusquement dans la rue pour lui demander des photos. “Je sais que c’est dans mon taf de Youtubeur et que je devrais juste passer outre, mais ça rend un peu fou” a déclaré le créateur de contenus sur internet. Il explique que ce sentiment de proximité que les followers ont avec les youtubeurs fait qu'il se sentent plus à l'aise de les approcher et ne se mettent aucune limite. Depuis sa vidéo, Mastu reçoit de nombreux messages de soutien sur les réseaux.

