Les bons plans confinement de Shirine Boutella

Les plans confinement de Shirine Boutella

L’actrice de « Papicha » vous donne les clés pour vieux vivre cette période d’isolement. Avec des cheveux gras de confinement.

Un jeu vidéo

Pour commencer, je vous file un jeu vidéo. On le sait tous, c’est quand même le truc qui peut occuper le plus de temps dans ta journée, beaucoup d’heures, beaucoup de jours, voire de semaines. Au début, je regardais mon mec jouer à Apex. Puis Call of Duty: War Zone. Et puis j’ai téléchargé Les Sims. Là, mon confinement a pris une autre tournure. On ne se parle plus, on ne se voit plus, certes, mais c’est l’occasion de se manquer un petit peu, de se retrouver après en se disant : « Ah ! Mais t’es là, toi ? Ah bah, enchantée, Shirine, ta femme. »

Je suis en train de télécharger des vêtements pour mon petit. Je vous dis hein, Les Sims ne laissent pas le temps pour la vie. Et puis Monsieur qui joue à Football Manager… Voilà, chacun son coin. J’avais oublié surtout à quel point c’était un jeu cool, quand même. Tu te rends compte que tu passes beaucoup plus de temps, voire tout le temps, à télécharger des cheveux, des coiffures, du maquillage, des vêtements… Surtout les vêtements, c’est un gros kiff. Des chaussures, des meubles aussi, pour faire des maisons de malade !

Tu triches en mettant des codes pour avoir grave de la thune, pour être riche de Simflouz, pour faire des maisons de malade, pour ensuite faire crever ton Sim dans la piscine en enlevant l’échelle. Ou dans une chambre en enlevant la porte.

Un film

Je ne vous donnerai pas un film, mais huit : les Harry Potter. Vous pouvez vous faire un bon petit marathon Harry Potter. Pour ceux qui les ont pas vu, découvrir Harry Potter, quand même, c’est un peu la honte. Sinon, je me suis fait une liste de films à voir ou à revoir. Des grands classiques, des grands films, les films pour lesquels les gens te disent : « Mais tu l’as pas vu ?! Ah mais alors, ah mais faut que tu le regardes, faut que tu le voies ! » Bah moi, j’ai une liste de ça.

Une série

Ça, c’est un truc que je consomme énormément. Donc je n’aurais pas une série à vous recommander, mais… J’en ai vraiment beaucoup. Je vais vous faire un top 5. Sachant que je regarde essentiellement des séries criminelles, des trucs qui parlent de meurtres, de psychopathes, de tueurs en série. Des trucs un peu chelous. Mais hyper cool, hyper passionnants, fascinants, intriguants. Donc en top 5, je mettrais deux documentaires et trois séries. Le premier doc, ce serait The Keepers. C’est assez dur quand même, c’est assez dingue. J’ai pleuré à la fin. C’est assez horrible. Bref, je vous spoil pas.

Ensuite, on a Les Génies du mal. Ça aussi, c’est assez ouf. Les gens sont complètement barjos. Ensuite, vous avez Mind Hunter, You, c’est un peu plus light, et How to Get Away with Murder. Ce sont des séries qui vont vraiment maintenir votre attention. Il y a beaucoup de suspens, on a envie de connaître la suite, donc ça va durer des heures et des heures. Essayez quand même de dormir !

Un livre

J’ai envie de vous dire pourquoi pas reprendre les Harry Potter aussi. Sinon, le dernier livre que j’ai lu, qui est en plus gros, c’est Changer l’eau des fleurs, de Valérie Perrin. Je ne me rappelle jamais du nom des livres et des auteurs, c’est pour ça que je l’ai pris. Il est vachement bien. Il se lit très facilement, il est très, très touchant, drôle. En plus, il parle de solitude. Quoi de mieux ? Super timing !

Une activité

Last but not least, je vous recommande vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment, de faire de l’exercice, de faire un peu de sport. C’est hyper important d’essayer de vous maintenir. Pas de devenir de grands sportifs. Juste de garder la ligne pour pas sortir du confinement avec 20 kilos de plus. Je pense qu’on a tous redécouvert notre cuisine, on s’est tous découvert des talents de chef, top chef étoilé ! Et on bouffe beaucoup, qu’on se le dise. Donc faut faire attention.

Essayez de pratiquer un peu d’exercice, peut-être pas quotidiennement, mais au moins régulièrement, que ça soit 15, 20, 25 minutes, 30 minutes, c’est déjà ça ! Moi, j’essaie de tenir entre 30 minutes et une heure. Sachant qu’en plus, il y a beaucoup de coachs sportifs, d’Instagrammers et de YouTubers sportifs qui ont partagé du contenu en cette période de confinement. Ils partagent beaucoup de motivation, des plans de travail sur la semaine, voire sur deux semaines, voire sur le mois. Il y a beaucoup de contenus gratuits à disposition. Vous êtes à la maison en plus, il y a aucune excuse.

Prenez le temps aussi de prendre des nouvelles de vos proches, ça c’est un truc que je fais pas assez, mais c’est le moment de le faire. Parce que t’as jamais le temps, mais là, t’as clairement beaucoup de temps. Et puis surtout, restez chez vous pour qu’on puisse arriver à bout de cette pandémie. Et sinon, faites attention à vous, vraiment, vraiment. Je vous fais de gros bisous !