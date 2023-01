Les films les plus attendus de 2023

Les cinémas diffuseront de nombreux films cette année encore

En 2023, de nombreux films sont attendus dans les salles de cinéma. Voici quelques unes de ces sorties. L'un des longs-métrages en faisait partie est Barbie, qui sort le 19 juillet prochain. Margot Robbie occupe le rôle de la poupée iconique Barbie, et Ryan Gosling dans le rôle de son homologue Ken. Le premier teaser du film a déjà fait parler de lui en rappelant celui de 2001 : l'Odyssée de l'espace. Margot Robbie sera aussi présente à l'écran dans le film Babylon.

Le plombier le plus connu des jeux vidéo aura lui aussi le droit à son film. Super Mario Bros, sera disponible le 29 mars. Chris Pratt jouera le rôle du héros à la moustache. Les spectateurs pourront également voir à l'écran Luigi, Bowser, et la Princesse Peach.

La suite Astérix et Obélix: L'Empire du milieu, sera accessible aux salles de cinéma françaises dès le 1er février. Au programme, un casting à grande taille avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Angèle, Orelsan… et même le footballeur Zlatan Ibrahimović.