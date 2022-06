Les meilleurs looks du Hellfest

“Le métal, c’est devenu une musique si diverse qu’il ne faut pas se limiter à une couleur”

“Tous les ans, il y a un type habillé comme ça et… Ça s’appelle le mankini, faut lancer une mode. C’est comme le bikini, mais pour homme.” Le Hellfest est un festival de musique extrême qui se déroule chaque année en France. Cette année, des milliers de festivaliers se sont rejoints du 17 au 26 juin 2022 malgré les canicules annoncées. Et pour l’occasion, ils ont sorti leurs plus belles tenues et déguisements. Une nuit au camping du Hellfest

“Pourquoi on est déguisés en moines au Hellfest ? C’est une bonne question, finalement. Peut-être pour faire un pied de nez à tous les catholiques… Non, c’est juste pour se faire plaisir, pour rigoler. On ne se prend pas au sérieux, et on a besoin de ça”, explique un festivalier. “Ici, il fait 40 000 degrés, ou environ, plutôt 666 degrés, donc il faut se mettre à moitié à poil. Et je porte une robe à fleurs parce qu’il fait hyper chaud sa race”, en confie un autre. Un jour au Hellfest avec la patrouille anti-agressions sexuelles