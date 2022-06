Un jour au Hellfest avec la patrouille anti-agressions sexuelles

“Au moins, on est là en cas de besoin”

À l'occasion du Hellfest, plus grand festival de métal d'Europe, qui s'est déroulée du 17 au 26 juin 2022 à Clisson, les organisateurs ont mis en place des actions de préventions qui luttent contre tout acte d'agression et de violences sexuelles. "En fait, on est là pour faire de la prévention sur les violences sexuelles et sexistes au sein du festival. On fait ça pour que tout le monde passe un bon moment et que tout le monde soit à l'aise, en fait, et profite du festival à fond."

Lors du festival, ces bénévoles déambulent lors de maraudes, afin de sensibiliser les festivaliers aux risques d'agressions sexuelles. "C'est plutôt très bien reçu. Ils sont très heureux que nous soyons là, ça sécurise les femmes, bien qu'on soit dans un festival relativement safe, il y a toujours des incidents, malheureusement." Les organisateurs ont également mis en place une application nommée "Safer". "Elle permet, pour une victime ou un témoin, d'identifier une situation de violence sexuelle ou sexiste. Comme ça, on peut prendre la victime en charge, la mettre de côté, la mettre à l'aise, la sortir d'une situation qui la met mal à l'aise", confie un bénévole.