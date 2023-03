Everything, Everywhere, All at once domine la liste avec 11 nominations





Les nominations pour la 95e cérémonie des Oscars viennent d'être annoncées. Dix longs-métrages sont nommés dans la catégorie du Meilleur film. On y retrouve Avatar La voix de l'Eau, Elvis, Top Gun Maverick, ainsi que la palme d’or au festival de Cannes de 2022 : Sans Filtre. Du côté de la chanson originale, on va avoir droit à un duel. Lady Gaga et Rihanna se font face pour les morceaux qu'elles ont composé et interprété pour Top Gun Maverick et Black Panther: Wakanda Forever. Angela Bassett est la première star d’un film Marvel nommé. Elle concourt dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans Black Panther: Wakanda Forever.

C'est le film Everything, Everywhere, All at once qui domine la liste cette année avec 11 nominations. La success story continue pour l’acteur Ke Huy Quan. Après près de 40 ans d'absence sur les écrans, sa performance dans le film lui a déjà valu le Golden Globes et le Critics Choice Award du meilleur acteur dans un second rôle. Il est à nouveau nommé aux Oscars dans cette catégorie. Le film autobiographique de Steven Spielberg, The Fabelmans, qui sortira le 22 février, est quant à lui nommé 7 fois. Sans Filtre, repars avec 3 nominations dans les catégories reines : Meilleur film, Meilleur scénario original et Meilleur réalisateur pour Ruben Ostlund. Pour connaître les heureux élus qui recevront les prestigieuses statuettes, rendez-vous le 12 mars prochain.

