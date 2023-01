80e cérémonie des Golden Globes : qui a remporté quoi ?

Dahmer, White Lotus, Euphoria…

Présentée par l’humoriste Jerrod Carmichael, les Golden Globes se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 janvier 2023. La cérémonie annuelle consacre les meilleures productions du cinéma et de la télévision depuis 1944. La 80ème édition s’est déroulée à l’hôtel Hilton de Beverly-Hills à Los Angeles aux Etats-Unis. Voici le résultat et la liste des gagnantes et gagnants de trophées. Le puissant message de Michelle Yeoh sur la diversité aux Golden Globes

Le Golden Globe du meilleur acteur dans une minisérie a été attribué à Evan Peters, pour son interprétation du cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, dans la série homonyme de Ryan Murphy, Dahmer. Le jeune acteur américain s’était déjà illustré dans la série American Horror Story notamment écrite par Ryan Murphy, dans laquelle il joue différents rôles aux côtés de Sarah Paulson, Emma Roberts, Jessica Lange ou encore Lady Gaga. Une vie : Chadwick Boseman

Le grand retour de Jennifer Coolidge après American Pie

Zendaya a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Euphoria. Créée par Sam Levinson, et diffusée sur HBO, la série suit deux héroïnes principales, Rue Bennett (interprétée par Zendaya), qui sort de désintoxication et rejoint le lycée au début de la série, et Jules, une ado trans, jouée par Hunter Schafer. Les deux jeunes filles évoluent dans un univers où la jeunesse n’a quasiment pas de tabou. Entre drogue, sexe, alcool, névroses et quête d’identité, la série dramatique explore l’adolescence. La vérité sur Sydney Sweeney, actrice de “Euphoria”

La cérémonie a également récompensé à plusieurs reprises White Lotus en lui adressant le prix de la meilleure mini-série, mais également en remettant le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle à Jennifer Coolidge. Connue par les précédentes générations pour avoir joué la mère déjantée de Stifler dans les films American Pie, l’actrice américaine interprète Tanya MacQuoid, une femme riche parfaitement névrosée dans White Lotus. Mercredi Addams au coeur des intrigues dans ‘Wednesday’

Angela Bassett a été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour Black Panther Wakanda Forever ; Austin Butler, meilleur acteur dans un film dramatique pour Elvis ; Quinta Brunson, meilleure actrice dans une série comique Everything Everywhere All at Once et Steven Spielberg a reçu le prix de la meilleure réalisation et du meilleur film dramatique pour The Fabelmans, largement inspiré de sa propre enfance. Cate Blanchett pour son rôle de cheffe d’orchestre dans le film Tar, Kevin Costner pour Yellowstone, Amanda Seyfried pour The Dropout, Tom Cruise pour Top Gun : Maverick… D’autres actrices et acteurs ont également été récompensés. Le nouveau "Black Panther” pourrait ne pas sortir en France