Les recettes pas oubliées avec Jean Imbert : le hardeappfelpflutta

En Alsace, Emilie transmet aujourd'hui à son petit-fils Steve une recette vieille de plus de 100 ans : le hardeappfelpflutta. Pas facile à prononcer, c'est le plat iconique et la spécialité du Haut-Rhin. Dégustation en famille avec le chef Jean Imbert, après plus de 24h de préparation.